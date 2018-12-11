Компанія OnePlus у партнерстві із брендом McLaren представила свій найдорожчий смартфон OnePlus 6T McLaren Edition. Серед переваг – найоб’ємніша на ринку оперативна пам'ять – 10 ГБ.

Дизайн OnePlus 6T McLaren Edition

Новинка ззовні схожа на флагманський смартфон OnePlus 6T, який представили нещодавно. При цьому обрамлення виконано у помаранчевому кольорі, що є відсилкою до автомобілів McLaren.

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Діагональ дисплея складає 6,41 дюйма, а спыввыдношення сторын – 19:9. Пристрій оснащений AMOLED-дисплеєм з покриттям захисним склом нового покоління Gorilla Glass 6.

OnePlus 6T McLaren Edition отримав рекордну на ринку оперативку

Характеристики OnePlus 6T McLaren Edition

OnePlus 6T McLaren Edition працює на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 10 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

За автономність відповідає батарея, ємністю 3700 мАг. Ще одна перевага новинки – наявність швидкої зарядки Warp Charge 30. Смартфон освоїв 30-ватну зарядку, яка забезпечує "достатньо енергії на цілий день" (50%) за 20 хвилин заряду.

Ціна OnePlus 6T McLaren Edition

Новинка надійде у продаж 13 грудня. Доступна лише одна модифікація з 10 ГБ оперативки та 256 ГБ флеш-накопичувача. Цей новий смартфон виявився дорожчим за флагмана OnePlus 6T. В Європі пристрій можна буде купити за 699 євро (понад 23 тисячі гривень).

Новинка надійде у продаж 13 грудня

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T McLaren Edition Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,41 дюйма

Роздільна здатність: Full HD+

Тип: AMOLED Діагональ: 6,41 дюйма Роздільна здатність: Full HD+ Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 10 ГБ

Вбудована: 256 ГБ

Оперативна: 10 ГБ Вбудована: 256 ГБ

Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп

​Фронтальна: 16 Мп

Основна: 16 Мп + 20 Мп ​Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 3700 мАг

3700 мАг Операційна система Android 8.1 Oreo

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