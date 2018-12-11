OnePlus представила свій найдорожчий смартфон 6T McLaren Edition: характеристики і ціна

359 Читать новость на русском
OnePlus 6T McLaren Edition: характеристики, ціна
OnePlus 6T McLaren Edition: характеристики / tehnot.com

Компанія OnePlus у партнерстві із брендом McLaren представила свій найдорожчий смартфон OnePlus 6T McLaren Edition. Серед переваг – найоб’ємніша на ринку оперативна пам'ять – 10 ГБ.

Дизайн OnePlus 6T McLaren Edition

Новинка ззовні схожа на флагманський смартфон OnePlus 6T, який представили нещодавно. При цьому обрамлення виконано у помаранчевому кольорі, що є відсилкою до автомобілів McLaren.

Читайте також: Краще порахуйте: Xiaomi потролила фанатів OnePlus 6T

Діагональ дисплея складає 6,41 дюйма, а спыввыдношення сторын – 19:9. Пристрій оснащений AMOLED-дисплеєм з покриттям захисним склом нового покоління Gorilla Glass 6.

OnePlus 6T McLaren Edition

OnePlus 6T McLaren Edition отримав рекордну на ринку оперативку 

Характеристики OnePlus 6T McLaren Edition

OnePlus 6T McLaren Edition працює на топовому процесорі Snapdragon 845 у парі з 10 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

За автономність відповідає батарея, ємністю 3700 мАг. Ще одна перевага новинки – наявність швидкої зарядки Warp Charge 30. Смартфон освоїв 30-ватну зарядку, яка забезпечує "достатньо енергії на цілий день" (50%) за 20 хвилин заряду.

Ціна OnePlus 6T McLaren Edition

Новинка надійде у продаж 13 грудня. Доступна лише одна модифікація з 10 ГБ оперативки та 256 ГБ флеш-накопичувача. Цей новий смартфон виявився дорожчим за флагмана OnePlus 6T. В Європі пристрій можна буде купити за 699 євро (понад 23 тисячі гривень).

OnePlus 6T McLaren Edition

Новинка надійде у продаж 13 грудня

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T McLaren Edition

  • ДисплейТип: AMOLED
    Діагональ: 6,41 дюйма
    Роздільна здатність: Full HD+
  • ПроцесорSnapdragon 845
  • ВідеопроцесорAdreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 10 ГБ
    Вбудована: 256 ГБ
  •  
  • КамераОсновна: 16 Мп + 20 Мп 
    ​Фронтальна: 16 Мп
  • Акумулятор3700 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Огляди OnePlus
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
10 грудня 21:03 Мобільні телефони в Україні: від президента – до народу, від кілограма – до 100 грамів
Женя Котик 3627
Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
10 грудня 17:07 Samsung Galaxy A8s з "діркою" в екрані представили офіційно
4311
Huawei провела закриту презентацію та представила Honor View20 з "діркою" в екрані
10 грудня 12:46 Huawei провела закриту презентацію та представила Honor View20 з "діркою" в екрані
2169
Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
9 грудня 20:08 Найкращі ігри листопада 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
1430
Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
9 грудня 16:06 Хто такий Алан Тьюрінг: один із творців сучасної інформатики та штучного інтелекту
1511
Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
8 грудня 20:03 Найкращі смартфони листопада – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 3203
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук