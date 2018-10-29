29 жовтня у Нью-Йорку китайська компанія OnePlus представила свій новий флагманський смартфон OnePlus 6T. Щоправда, більшість характеристик новинки були відомі заздалегідь.

Дизайн OnePlus 6T

Новинка оснащена 6,4-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2340х1080 пікселів та співвідношенням сторін 19,5: 9. Вгорі можна побачити маленький виріз, однак це не класична "моноброва", а крапля. Там інженери розмістили селфі-камеру.

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Основна камера має два модулі – вони розташовані вертикально у центрі задньої панелі. Ще нижче під камерами розміщений спалах.

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Характеристики OnePlus 6T

Серцем смартфона є топовий процесор Snapdragon 845, щ опрацює у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання даних передбачено накопичувач на 128 ГБ.

Як вже було сказано, основна камера здвоєна: роздільна здатність модулів: 16 та 20 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

OnePlus 6T працює на топовому процесорі Snapdragon 845

Ємність батареї OnePlus 6T складає 3700 мАг. Новинка працює під управлінням операційної системи Android 8.1 (Oreo).

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Ще одна важлива деталь про OnePlus 6T – відсутність роз’єму для навушників. Тож власникам доведеться застосовувати перехідник, або ж користуватись безпровідними навушниками.

Ціна OnePlus 6T

Базова версія смартфона OnePlus 6T (6/128 ГБ пам'яті) оцінена у 549 доларів (15 400 гривень). Модифкація із співвідношенням 8/128 ГБ коштує 579 доларів (16 200 гривень). А топова версія (8/256 ГБ) коштує 629 доларів (17 600 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T Дисплей Тип: AMOLED

Діагональ: 6,4 дюйма

Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів

Тип: AMOLED Діагональ: 6,4 дюйма Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів Процесор Snapdragon 845

Snapdragon 845 Відеопроцесор Adreno 630

Adreno 630 Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 128 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 128 ГБ

Камера Основна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)

​Фронтальна: 16 Мп

Основна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7) ​Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 3700 мАг

3700 мАг Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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