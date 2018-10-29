Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна

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OnePlus 6T: характеристики і ціна
OnePlus 6T: характеристики і ціна / Фото з відкритих джерел

29 жовтня у Нью-Йорку китайська компанія OnePlus представила свій новий флагманський смартфон OnePlus 6T. Щоправда, більшість характеристик новинки були відомі заздалегідь.

Дизайн OnePlus 6T

Новинка оснащена 6,4-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2340х1080 пікселів та співвідношенням сторін 19,5: 9. Вгорі можна побачити маленький виріз, однак це не класична "моноброва", а крапля. Там інженери розмістили селфі-камеру.

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Основна камера має два модулі – вони розташовані вертикально у центрі задньої панелі. Ще нижче під камерами розміщений спалах.

OnePlus 6 T

OnePlus 6 T отримав дуже швидкий сканер відбитків пальців 

Характеристики OnePlus 6T

Серцем смартфона є топовий процесор Snapdragon 845, щ опрацює у парі з 8 ГБ оперативної пам’яті. Для зберігання даних передбачено накопичувач на 128 ГБ.

Як вже було сказано, основна камера здвоєна: роздільна здатність модулів: 16 та 20 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

OnePlus 6 T

OnePlus 6T працює на топовому процесорі Snapdragon 845 

Ємність батареї OnePlus 6T складає 3700 мАг. Новинка працює під управлінням операційної системи Android 8.1 (Oreo).

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Ще одна важлива деталь про OnePlus 6T – відсутність роз’єму для навушників. Тож власникам доведеться застосовувати перехідник, або ж користуватись безпровідними навушниками.

Ціна OnePlus 6T

Базова версія смартфона OnePlus 6T (6/128 ГБ пам'яті)  оцінена у 549 доларів (15 400 гривень). Модифкація із співвідношенням 8/128 ГБ коштує 579 доларів (16 200 гривень). А топова версія (8/256 ГБ) коштує 629 доларів (17 600 гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 6T

  • ДисплейТип: AMOLED
    Діагональ: 6,4 дюйма
    Роздільна здатність: 2340х1080 пікселів
  • ПроцесорSnapdragon 845
  • Відеопроцесор Adreno 630
  • Пам'ятьОперативна: 8 ГБ
    Вбудована: 128 ГБ
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  • КамераОсновна: 16 Мп + 20 Мп (f /1.7)
    ​Фронтальна: 16 Мп
  • Акумулятор3700 мАг
  • Операційна системаAndroid 8.1 Oreo

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Теги: Техно Смартфони OnePlus
Джерело: Техно
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