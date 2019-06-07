OnePlus 7 Pro отримав нову прошивку, що значно покращила камеру

Компанія OnePlus почала поширювати нову прошивку OxygenOS 9.5.7. Вона вже доступна для нового флагманського смартфона OnePlus 7 Pro, який вже отримав до цього кілька оновлень.

Покращена камера. Одне із головних оновлень, яке отримав смартфон, стосується камери. Читайте також: Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24 Основні покращення: Загальна контрастність і перенесення кольорів Узгодженість балансу білого Вища точність і стабільність автофокусування Виправлена ​​проблема з зеленуватим тоном в деяких сценах при слабкому освітленні Виправлена ​​проблема шуму в деяких сценах з включеним HDR Контрастність і насиченість кольору при використанні ультраширокого об'єктиву Вища чіткість і шумозаглушення в умовах низької освітленості при використанні ультраширокого об'єктиву Чіткість і шумозаглушення при використанні телеоб'єктива Чіткість і колір в нічному режимі Nightscape Поліпшено яскравість і чіткість в умовах вкрай слабкого освітлення в режимі Nightscape. Оновлення поширюється поетапно, в кожному з регіонів світу і загалом займе кілька днів. Смартфон OnePlus 7 Pro отримав ще кращу камеру Окрім того, нова прошивка покращила роботу дисплея, якість звуку для голосових викликів з сторонніх додатків, роботу подвійного натискання для активації дисплея і сенсорна чутливість екрану. Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно