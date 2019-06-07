OnePlus 7 Pro отримав нову прошивку, що значно покращила камеру
Компанія OnePlus почала поширювати нову прошивку OxygenOS 9.5.7. Вона вже доступна для нового флагманського смартфона OnePlus 7 Pro, який вже отримав до цього кілька оновлень.
Покращена камера. Одне із головних оновлень, яке отримав смартфон, стосується камери.
Читайте також: Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
Основні покращення:
- Загальна контрастність і перенесення кольорів
- Узгодженість балансу білого
- Вища точність і стабільність автофокусування
- Виправлена проблема з зеленуватим тоном в деяких сценах при слабкому освітленні
- Виправлена проблема шуму в деяких сценах з включеним HDR
- Контрастність і насиченість кольору при використанні ультраширокого об'єктиву
- Вища чіткість і шумозаглушення в умовах низької освітленості при використанні ультраширокого об'єктиву
- Чіткість і шумозаглушення при використанні телеоб'єктива
- Чіткість і колір в нічному режимі Nightscape
- Поліпшено яскравість і чіткість в умовах вкрай слабкого освітлення в режимі Nightscape.
Оновлення поширюється поетапно, в кожному з регіонів світу і загалом займе кілька днів.
Смартфон OnePlus 7 Pro отримав ще кращу камеру
Окрім того, нова прошивка покращила роботу дисплея, якість звуку для голосових викликів з сторонніх додатків, роботу подвійного натискання для активації дисплея і сенсорна чутливість екрану.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно