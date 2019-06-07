OnePlus 7 Pro отримав нову прошивку, що значно покращила камеру

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Камеру OnePlus 7 Pro покращили з прошивкою OxygenOS 9.5.7 - оновлення
OnePlus 7 Pro отримав нову прошивку / mashable.com

Компанія OnePlus почала поширювати нову прошивку OxygenOS 9.5.7. Вона вже доступна для нового флагманського смартфона OnePlus 7 Pro, який вже отримав до цього кілька оновлень.

Покращена камера. Одне із головних оновлень, яке отримав смартфон, стосується камери.

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Основні покращення:

  1. Загальна контрастність і перенесення кольорів
  2. Узгодженість балансу білого
  3. Вища точність і стабільність автофокусування
  4. Виправлена ​​проблема з зеленуватим тоном в деяких сценах при слабкому освітленні
  5. Виправлена ​​проблема шуму в деяких сценах з включеним HDR
  6. Контрастність і насиченість кольору при використанні ультраширокого об'єктиву
  7. Вища чіткість і шумозаглушення в умовах низької освітленості при використанні ультраширокого об'єктиву
  8. Чіткість і шумозаглушення при використанні телеоб'єктива
  9. Чіткість і колір в нічному режимі Nightscape
  10. Поліпшено яскравість і чіткість в умовах вкрай слабкого освітлення в режимі Nightscape.

Оновлення поширюється поетапно, в кожному з регіонів світу і загалом займе кілька днів.

OnePlus 7 Pro

Смартфон OnePlus 7 Pro отримав ще кращу камеру

Окрім того, нова прошивка покращила роботу дисплея, якість звуку для голосових викликів з сторонніх додатків, роботу подвійного натискання для активації дисплея і сенсорна чутливість екрану.

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Теги: Техно Новини Техно OnePlus Смартфони
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