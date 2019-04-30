OnePlus 7 Pro: компанія у незвичній формі розповіла про особливості смартфона

Незважаючи на численні витоки, досі було небагато інформації щодо "заліза" майбутнього флагмана OnePlus 7 Pro. Однак, напередодні презентації новинки компанія вирішили привідкрити завісу таємничості та розповіла про особливості майбутнього "вбивці флагманів".

Як повідомляє Gizchina, джерелом інформації стало паперове видання газети The New York Times. На розвороті одного з номерів вийшла реклама майбутньої новинки.

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Головні особливості. Відповідно до опублікованого ескізу, OnePlus 7 Pro дійсно отримав потрійну основну камеру і порт USB Type-C, як і повідомлялося раніше. Схематичне зображення смартфона також підтвердило наявність у моделі системи охолодження на теплових трубках і висувної селфі-камери на верхньому торці корпусу.



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На зворотному боці постера виробник розмістив низку слоганів, що натякають на ключові особливості апарату – щоправда, в дуже незвичній формі.



Головні особливості OnePlus 7 Pro

Список містить не функції апарату, а перераховує відсутні в ньому недоліки. Написи свідчать, що власники OnePlus 7 Pro будуть позбавлені від:

Надлишкових функцій і прикрас; Дисплейних рамок; Вирізу на екрані; Гальмування додатків; Зайвого і непотрібного софту; Ціни в 2 000 доларів; Випадкової музики (про що йде мова, виробник не уточнює).

Дата презентації. Відзначимо, презентація OnePlus 7 Pro і базового OnePlus 7 запланована на 14 травня.

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