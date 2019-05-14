OnePlus 7 представили офіційно: характеристики і ціна нового вбивці флагманів

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OnePlus 7 - ціна, характеристики нового смартфона
OnePlus 7: характеристики і ціна

Китайська компанія OnePlus офіційно представила нового вбивцю флагманів – смартфон OnePlus 7. Новинку одночасно презентували у 4 великих містах: Нью-Йорку (США), Бангалорі (Індія), Лондоні (Великобританія) та Пекіні (Китай).

Під час презентації розробники заявили, що їх не задовільняють усі наявні на ринку смартфони. Тож вирішили створити дійсно унікальний продукт. Саме цим унікальним смартфоном вони називають OnePlus 7 Pro та більш спрощену версію – OnePlus 7.

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Дизайн OnePlus 7 та OnePlus 7 Pro

Просунута версія отримала Fluid OLED-дисплей без жодного отвору чи дірки. Він отримав діагональ 6,67 дюйма та роздільну здатність 3120х1440 пікселів.

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro отримав висувну селфі-камеру

Як повідомляли численні витоки, новинка отримала висувну селфі-камеру. OnePlus 7 Pro доступний у трьох кольорах: чорному, золотистому та синьому градієнті. По периметру новинка має зігнуті краї, що має зробити смартфон більш комфортним для тримання у руках.

Тим часом спрощена версія OnePlus 7 зберегла краплеподібний виріз та діагональ екрану 6,41 дюйма і роздільну здатність 2340х1080 пікселів. Ця новинка доступна у червоному та сірому кольорах.

OnePlus 7

OnePlus 7 доступний у 2 кольорах 

Характеристики OnePlus 7 та OnePlus 7 Pro

Обидві версії – OnePlus 7 та OnePlus 7 Pro – отримали новий топовий процесор Snapdragon 855 у парі з 6 або 8 ГБ оперативної та 128 і 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Ємність акумулятора OnePlus 7 становить 3700 мАг.

Що стосується камер, то топова версія отримала потрійну основну камеру: основний модуль на 48 Мп (f/1.6), ультраширокий на 16 Мп (117 градусів) та 8 Мп телемодуль (f/2.4). Також розробники обіцяють, що новинка краще знімає в темний період доби. Роздільна здатність фронтальної камери – 16 Мп.

У OnePlus 7 камера подвійна: 48 Мп сенсор (як у Pro-варіації) та додатковий 5 Мп модуль для ефекту боке.

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В обох версіях відсутня сертифікація захисту від вологи і пороху. Сканер відбитка в обох смартфонах вбудували в дисплей. У компанії запевнили, що новинка однією з перших отримає нову операційну систему Android Q, яку Google представила нещодавно.

OnePlus 7 Pro

Новинки одні із перших отримають ОС Android Q

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7 Pro

  • ДисплейРозмір: 6,67 дюйма
    Тип: Fluid AMOLED
    Частота оновлення: 90 Гц
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 855
  • ВідеопроцесорAdreno 640
  • Пам'ятьОперативна: 6 ГБ / 8 / 12 ГБ 
    Вбудована: 128 ГБ / 256 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 8 Мп + 16 Мп
    Фронтальна: висувна
  • Акумулятор4 100 мАг
  • Операціна системаAndroid Q

Ціна OnePlus 7 Pro

  1. Модифікація 6 + 128 ГБ пам’яті оцінена у 700 євро (21 тисяча гривень);
  2. Варіант із 8+ 256 ГБ пам’яті коштує 750 євро (22 500 гривень);
  3. А топова версія із 12 + 256 ГБ оцінена у 800 євро (24 тисячі гривень).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OnePlus 7

  • ДисплейРозмір: 6,41 дюйма
    Тип: AMOLED
    Частота оновлення: 60 Гц
  • ПроцесорQualcomm Snapdragon 855
  • ВідеопроцесорAdreno 640
  • Пам'ятьОперативна: 6/8 ГБ
    Вбудована: 128/256 ГБ
  • КамераОсновна: 48 Мп + 5 Мп
  • Акумулятор3 700 мАг
  • Операціна системаAndroid Q

Ціна OnePlus 7

  1. Вартість модифікації з 6 ГБ опертивної та 128 ГБ вбудованої пам’яті 575 євро (17 200 гривень);
  2. Ціна версії із співвідношенням камери 8 та 256 ГБ становить 635 євро (19 тисяч гривень).

Старт продажів відбудеться 17 травня.

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Теги: Техно Новини Техно OnePlus Смартфони
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