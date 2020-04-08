OnePlus перезапустила конкурс мобільних головоломок із значним призовим фондом

В 2018 році OnePlus та Google вперше запустили незвичайний спільний проєкт-глловоломку Crackables із великою винагородою для переможця. Тепер партнери оголосили про перезапуск віртуального змагання, головним призом в якому знову буде значна сума коштів.

Що таке Crackables

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Виграти Crackables може будь-хто – для цього буде потрібно лише доступ до інтернету і вміння швидко вирішувати загадки, передає XDA-Developers.

Як і минулого разу, проєкт Crackables 2.0 запропонує учасникам низку цифрових головоломок. Гра буде складатися з чотирьох раундів – завдання почнуться з легкого рівня складності і ставатимуть все більш важкими у міру просування гравців до фіналу.

Перші десять учасників, які вирішать всі мобільні головоломки початкових етапів, перейдуть в завершальну фазу, де будуть змагатися один з одним на час.

Призові

Переможець отримає приз у розмірі 10 000 доларів для себе, і аналогічну суму для пожертви в одну з благодійних організацій в допомогу постраждалим від пандемії COVID-19.

Як взяти участь

Зареєструватися для участі в OnePlus Crackables 2.0 можна на офіційному сайті заходу. Гра почнеться 14 квітня і триватиме до 30 квітня. Фінальний турнір, онлайн-трансляція якого буде вестися організаторами, пройде 7 травня 2020 року.

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