OnePlus працює над 5G-смартфоном – OnePlus 7

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OnePlus працює над 5G-смартфоном OnePlus 7
OnePlus працює над 5G-смартфоном OnePlus 7 / Фото з вільних джерел

Компанія OnePlus ще не провела презентацію смартфона OnePlus 6T, проте представники китайського виробника вже почали натякати на реліз флагманського смартфона 2019 року. Як заявив співзасновник OnePlus Карл Пей в ході офіційного заходу Qualcomm, вендор вже завершує розробку OnePlus 7.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Майбутня новинка, за словами топ-менеджера, буде представлена ​​на початку наступного року і стане одним з перших смартфонів на ринку з повноцінною підтримкою мереж п'ятого покоління.

OnePlus знаходиться в тісному контакті з Qualcomm, постійно випробовуючи новітні технологічні рішення. Ще в серпні OnePlus завершила випробування прототипу OnePlus 7 з 5G-модемом і залишилася на 100% задоволена продуктивністю, яку він забезпечує при роботі з мережею,
– заявив Карл Пей.

Підтримка мереж п'ятого покоління смартфонами OnePlus стане знаковою подією не тільки для виробника, а й для всієї індустрії. Буде дуже цікаво подивитися, як саме інженери OnePlus вирішать проблеми, які супроводжують впровадження технології, і наскільки серйозно це відіб'ється на вартості кінцевого продукту.

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Теги: Техно Смартфони Китай OnePlus
Джерело: Техно
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