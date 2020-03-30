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Онлайн-доставка теж страждає від карантину – у Glovo пояснили причини

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Glovo теж страждає від коронавірусу / inventure.com.ua

Нині тільки лінивий не жартує, що кур'єрські служби – це чи не єдині компанії, які лише виграли на карантині. Однак, це не зовсім так. Про це каже генеральний менеджер Glovo в Україні Дмитро Расновський.

За його словами, попит на їхню продукцію лише зростає. Але багато ресторанів зараз закриті через карантин.

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“Ми змушені підвищувати дистанції, щоб з меншою кількістю ресторанів забезпечити те ж саме покриття. У нас росте середня відстань, тож час доставки зростає. І при цьому ростуть компенсації кур'єрам”, - сказав Расновський в інтерв’ю thepage.ua.

Ще один важливий фактор, що доходи у споживачів знижуються, тож довелось одразу знизити вартість доставки з аптек з 40 до 10 гривень.

Ризики

За словами Расновського, зараз чимало ризиків для економіки. Багато гравців, як в ресторанному бізнесі, так і в ритейлі, особливо в малому бізнесі, покинуть ринок.

Однак, для тих, в кого є кошти, ідеї та технології, то це хороша можливість завоювати ринок.

"Все буде дуже сильно дешевшати. І ті, у кого є ідеї і ресурси, а також можливість щось купити і щось зробити, зможуть використовувати це для власної вигоди", – каже генеральний менеджер Glovo.

В Інтернеті дуже багато мемів про те, що зараз всі сервіси доставки дуже багато зароблять. Насправді це не так. Чим гірше буде розвиватися епідемія, тим більше будуть падати всі сфери. Тому що купівельна спроможність буде знижуватися, а возити товар буде небезпечно. Для нас же безпека перш за все. Якщо в якийсь момент ми зрозуміємо, що з таким рівнем епідемії возити товар буде небезпечно, ми припинимо всі операції.

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Теги: Техно IT-бізнес
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