Оновлений електрокар Audi E-Tron Sportback отримав "розумні" фари

На авто-шоу в Лос-Анджелесі компанія Audi представила оновлену модель свого електрокара E-Tron Sportback. На додаток до дизайнерських змін кузова, новинка отримала "розумні" фари.

Фішкою передніх фар електрокара стала цифрова LED-матриця, яка включає понад мільйон мікродзеркал, повідомляє Engadget.

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Особливості "розумних" фар

Крім можливості використовувати дальнє світло, що не засліплює водіїв на зустрічній смузі, вона отримала функцію, яку компанія називає "килим світла". В цьому режимі фари створюють смугу світла на шляху електрокара рівно по ширині розмітки, а додаткові "іконки" показують ширину автомобіля для зручності водія.



Як працює функція "килим світла"

Під час перелаштування на іншу смугу змінюється і напрямок "погляду" фар, при цьому автомобіль сам розпізнає зміну напрямку руху незалежно від включення сигналу повороту. Спеціальні сенсори також дають змогу розпізнати і підсвітити сторонні об'єкти: наприклад, пішохода, який стоїть на узбіччі.

Однак, зауважимо, функція не працюватиме на бездоріжжі або сільських дорогах – для її активації на трасах використовується геолокація.



Деякі авто можуть не отримати революційну функцію

Чому деякі авто не отримають функції "килим світла"

При покупці такого автомобіля доведеться враховувати особливості місцевого законодавства і правила дорожнього руху, які можуть передбачати тільки дальнє і ближнє світло фар. Не виключено, що на деякі ринки новинка буде поставлятися без LED-матриць, або з програмним "замком", що забороняє її використання.

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