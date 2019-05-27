Оновлений MacBook Pro та iPhone SE 2: нові деталі про майбутні продукти Apple

Одразу від кількох джерел в мережі з’явилися подробиці щодо нових продуктів компанії Apple. За словами інсайдерів, "яблучна" корпорація готує масштабний редизайн ноутбуків MacBook Pro, окрім того, джерела поділилися інформацією про наступні покоління iPhone.

Новий дизайн ноутбуків MacBook Pro. Як повідомляє Neowin, з моменту виходу MacBook Pro з Touch Bar, який представили в 2016 році, ноутбуки Apple оновлювалися по більшій мірі всередині.

Читайте також: Якою буде операційна система iOS 13 та нові деталі про iPhone 11

У 2019, як повідомляється, компанія нарешті представить публіці новий дизайн. За словами джерел, діагональ дисплея буде збільшена до 16 дюймів, але розміри пристрою сильно не зміняться. Це буде обумовлено мінімальними рамками навколо екрану. Важливим нововведенням стане повна відмова від IPS-матриць на користь OLED-панелей.



MacBook Pro отримає новий дизайн

Особливості iPhone 2019 року випуску. За словами аналітика Barclays Блейна Кертіса, в цьому році Apple остаточно відмовиться від технології 3D Touch, представленої разом з iPhone 6S. Вона дає змогу екрану реагувати на силу натискання, надаючи додаткові можливості в управлінні пристроєм.

Однак в торішньому iPhone Xr такої функції вже не було. До слова, спадкоємець iPhone Xr, як повідомляється, отримає 4 ГБ оперативної пам'яті замість нинішніх 3 ГБ.



В MacBook Pro 2019 виробник збільшить діагональ дисплея

Особливості iPhone 2020 року випуску. Також з'явилася інформація, що на початку 2020 року Apple планує випустити спадкоємця iPhone SE. Це буде відносно недорога модель з технічними характеристиками iPhone 8. У моделях основної лінійки 2020 року очікується поява підтримки 5G, додаткова 3D-камера ззаду, OLED-дисплеї у всіх моделях і повернення Touch ID.

Читайте також: Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи

З випуском iPhone X виробник відмовився від сканування відбитку пальця на користь технології розпізнавання осіб, але в 2020 році, як запевняють аналітики, відбудеться повернення.



Ймовірний дизайн iPhone (2019)

У наступному році Apple обладнає свої смартфони повноекранним сканером відбитків пальців, що дає змогу розблокувати пристрій дотиком в будь-якому місці.

Достовірність інформації. Відзначимо, що вся представлена ​​інформація заснована лише на припущеннях і чутках, тому до неї варто ставитися із часткою скептицизму.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно