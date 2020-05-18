Оновлення для Windows 10 викликає проблеми зі звуком

Оновлення KB4556799, що входить в травневий пакет оновлень безпеки для Windows 10 (Patch Tuesday), викликає проблеми зі звуком у деяких користувачів системи від Microsoft. Інші користувачі жаліються на зникнення файлів з робочого столу після перезавантаження комп'ютера.

Оновлення стало доступне для встановлення 12 травня. Багато користувачів в автоматичному режимі встановили комплект цих оновлень на свої ПК. Після цього на форумі Reddit та порталі Microsoft з'явилися скарги користувачів.

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Проблеми після оновлення

Частина користувачів скаржиться, що у них почалися проблеми з відтворенням звуку, причому вони проявляються по-різному: з'явилися спотворення в звуці при прослуховуванні, деякі звукові пристрої перестали відтворювати звук, звук відтворюється одночасно з навушників і колонок ноутбука або ПК.

Деякі з цих звукових проблем можна вирішити шляхом додаткових змін в налаштуванні звукових параметрів та оновлення драйверів пристроїв відтворення. Але це лише тимчасовий захід, позаяк при цьому можливо лише погіршити якість відтворення, щоб ці помилки перестали виникати.

До того ж через оновлення KB4556799 частина користувачів після перезавантаження ОС не можуть увійти в свій раніше налаштований профіль користувача. Система створює новий тимчасовий профіль користувача, звідки немає доступу до раніше створених файлів та збережених даних і документів користувача.

Деякі користувачі розповіли, що після 6-8 перезавантажень доступ до їх профілю відновлювався системою, але це рішення не працює з усіма постраждалими користувачами.

Вирішення проблем

Наразі єдине рішення обох проблем – зі звуком та тимчасовим обліковим записом – це видалення користувачем оновлення KB4556799 і перезавантаження ОС кілька разів після цих дій.

Чому оновлення KB4556799 важливе

Microsoft пояснила, що оновлення KB4556799 створено для підвищення безпеки:

браузерів Internet Explorer і Microsoft Edge;

деяких програмних продуктів з пакету Microsoft Office;

при використанні пристроїв введення, таких як миша, клавіатура або стилус;

процедури перевірки імен користувачів і паролів, системи зберігання та управління файлами ОС.

Також в компанії уточнили, що з цього оновлення наразі не було зареєстровано проблем у користувачів. Однак, у деяких користувачів все ж виникли труднощі в роботі ОС Windows 10 після встановлення оновлення KB4556799.

Проблеми з іншими оновленнями

Раніше в квітні 2020 року частина користувачів Windows 10 також зіткнулася з проблемами після оновлення, що входить до складу квітневого пакету оновлень безпеки ОС, аж до появи BSOD, видалення деяких файлів і створення тимчасового профілю користувача.

24 березня 2020 року Microsoft повідомила, що в компанії вирішили починаючи з травня 2020 року зупинити випуск всіх необов'язкових оновлень (так звані поновлення C і D), які не пов'язані з безпекою програмних продуктів, для всіх підтримуваних клієнтських та серверних версій ОС Windows.

Таким чином, Microsoft акцентує пріоритет на безпеці, щоб в поточній ситуації забезпечити стабільність, надійність і продуктивність всіх версій ОС Windows, встановлених у користувачів.

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