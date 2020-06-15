Наприкінці травня компанія Microsoft випустила велике оновлення для операційної системи Windows 10. Звичайно, воно мало принести лише корисні функції. Та разом з тим користувачі продовжують знаходити вс нові баги.

Найбільше оновлення Windows 10 у цьому році принесло дуже багато проблем, які почали поступово з'являтися, передає Windowslatest.

До теми В оновленні Windows 10 знайшли ще кілька неприємних багів

Нова проблема

Зараз користувачі помітили проблему із запуском додатків. Під час їхнього запуску з'являється помилка Windows can not find [* .exe] (Windows не може знайти файл).

Зокрема, помилка з’являється під час запуску Steam, Discord, а також додатків пакету Microsoft Office. Раптово у системі з'явилися некоректні записи IFEO (Image File Execution Options). Після чого коректно запустити програми неможливо.

У деяких випадках причиною запису IFEO стало оновлення антивірусу Avast. Та виробник Avast вже випустив свіже оновлення, яке усуває цю помилку.

Що кажуть у Microsoft

У Microsoft вже визнали, що апдейт вийшов проблемним. Більше того, розробник рекомендує деяким користувачам не поспішати з встановленням нової версії.

Важливо Велике оновлення Windows 10: для користувачів зникнуть деякі послуги

Адже ОС встановлена ​​на величезній кількості комп'ютерів з різними конфігураціями, поширення оновлень популярної ОС не завжди виявляється вдалим. Тож система видає повідомлення про те, що пристрій не цілком готовий до встановлення оновлення.

Microsoft також повідомила, що проблеми будуть вирішені протягом 30 днів.