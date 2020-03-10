Оновлення до Android 10 перетворило смартфони Xiaomi Mi A2 Lite на "цеглину"

Після не дуже вдалої спроби оновлення Xiaomi Mi A3 до десятої версії операційної системи Android компанія випустила аналогічний апдейт для попердньої моделі лінійки смартфонів. Проте, як виявилося, проблеми не оминули і власників Xiaomi Mi A2 Lite – після інсталяції Android 10 вони зіткнулися із неприємними побічними ефектами нової прошивки.

Що сталося

Цікаво OPPO Find X2 Pro став найпродуктивнішим смартфоном за версією AnTuTu

Незабаром після початку поширення оновлення в мережі почали з'являтися повідомлення про неможливість включення оновлених Xiaomi Mi A2 Lite, передає Android Police.

Постраждалі стверджували, що апдейт просто перетворив їх смартфон в "цеглину", що зазвичай відбувається при установці неофіційних прошивок. У деяких випадках ґаджети йшли в циклічне перезавантаження.

Втім, знайшлися і ті, у кого оновлення пройшло без проблем – за однією з версій, успіх завершення операції залежить від конфігурації пам'яті смартфона.

Як вирішити проблему

В якості тимчасового рішення користувачі форуму XDA-Developers запропонували неофіційний метод програмного ремонту завислих пристроїв. Проте власникам Mi A2 Lite рекомендується не проводити експериментів зі своїм пристроєм і почекати виходу виправленої версії апдейта.

Що про це кажуть в Xiaomi

Представники Xiaomi ситуацію з перетворенням ґаджетів на "цеглини" поки не прокоментували.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно