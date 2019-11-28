Оновлення Google Earth: в додатку можна створювати власні тури планетою

Компанія Google додала нові функції в додаток Google Earth. Тепер користувачі мають можливість створювати тури на будь-які теми та по будь-яким куточкам планети.

Що відомо про тури в Google Earth

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Коли компанія Google оновила проєкт Earth в 2017 році, вона додала в нього розділ Voyager, в якому пропонувалися екскурсії по різних куточках земної кулі. Тури в Voyager створювали, наприклад, компанії BBC Earth і Sesame Street, що робило проєкт в цілому більш корисним для студентів і дослідників, повідомляє "Популярная механика".

Тепер Google надає таку можливість всім бажаючим. Користувачі можуть створити презентацію свого туру, використовуючи зображення Street View, текстові слайди, маркери місць, візуальні ефекти і так далі.

Після публікації будь-яка людина, що знайшла тур або отримала на нього посилання, може відправитися в створену іншим користувачем віртуальну подорож, слідуючи задумом автора.

Презентація нової функції

На презентації нової функції Google продемонструвала екскурсію по Італії, присвячену архітектурі епохи Відродження, розповідь про річку Гудзон і реконструкцію подій роману "Прогулянка двох місяців".

Нова можливість, яку компанія Google надала своїм користувачам, перетворює проекти Maps і Earth в якусь подобу соціальної мережі, в якій кожен може поділитися своєю подорожжю, будь то прогулянка навколо будинку або навколо світу.

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Як створити власний тур в Google Earth

Для створення туру в Google Earth, необхідно просто перейти в розділ "Проекти" і вибрати точку на карті. Працювати над туром можна необмежену кількість часу, так як всі чернетки проекту будуть зберігатися на Google Диску.

Як створити свій тур в Google Earth – дивіться відеоінструкцію

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