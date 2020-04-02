Оновлення iOS 13.4 зламало месенджер FaceTime: деталі

Оновлення мобільної операційної системи iOS до версії 13.4 приніс користувачам ґаджетів Apple не лише виправлення помилок, але й новий баг, який пов’язаний з одним із системних додатків. Чергове оновлення прошивки залишило більшість користувачів без популярного вбудованого месенджера із функцією відеозв’язку.

Що сталося

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Згідно з численними повідомленнями, при спробі дзвінка по FaceTime з iPhone або iPad, що працюють під управлінням актуальної версії прошивки, на ґаджет із застарілою iOS 9.3.5 або iOS 9.3.6, виклик просто обривається, передає SlashGear.

Пізніше з'ясувалося, що з аналогічною проблемою зіткнулися і користувачі комп'ютерів Mac, які отримали оновлення до macOS 10.15.4 і вище. Без вбудованого відеозв'язку виявилися власники iPod Touch 5 покоління, iPad mini 1 покоління, iPhone 4s, а також iPad 3 покоління та iPad 2.



У користувачів виникли проблеми із FaceTime

"Гей, Apple, після інсталяції iOS 13.4 я не можу подзвонити по FaceTime на пристрій з iOS 9. Це серйозна проблема, оскільки для мене і моїх двох дітей це єдина можливість побачити нашу 90-річну бабусю", – написав у Twitter користувач Джонні Кастава.

Я оновив iPhone та iPad до iOS 13.4 вчора. Тепер я не можу подзвонити матері по FaceTime. Вона користується моїм стареньким iPad 3. Зараз вона перебуває в ізоляції через пандемію коронавирусу і ми не можемо з нею зв'язатися. Будь ласка, виправте це якомога швидше,

– ці та безліч подібних заяв посипалися на адресу корпорації на просторах соціальних мереж.

Причини збою

Багато користувачів вважають, що таким чином Apple намагається примусово обмежити роботу деяких функцій на старих пристроях, стимулюючи користувачів купувати нові ґаджети.

За іншою з версій компанія прагне підвищити безпеку FaceTime, відмовляючись від підтримки найбільш незахищених ревізій мобільних ОС, але, на думку більшості "постраждалих", Apple вибрала не найкращий час для цього.

Що про це кажуть в Apple

Представники компанії поки офіційно не прокоментували проблему.

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