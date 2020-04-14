Оновлення macOS Catalina ламає деякі MacBook і iMac

Користувачі MacBook скаржаться на форумах Apple на проблеми з оновленням операційної системи macOS Catalina 10.15.4. За їх словами, деякі ПК і лептопи перетворюються в "цеглини" і не реагують на будь-які дії.

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Як проявляється проблема з оновленням

Один з користувачів стверджує, що встановив оновлення Catalina 10.15.4 на свій iMac 2017 року, після чого комп'ютер відключився на кілька годин – весь цей час на екрані було видно тільки біле яблуко. Власник ПК перезапустив пристрій, після чого на екрані з'явився білий круг з товстою білою лінією на чорному тлі, такого ж розміру, що і зображення яблука.

Повторні перезапуски ні до чого не привели, тому користувач перейшов в режим відновлення і повернувся до бекапу – тільки після цього iMac знову запрацював.

Інший користувач спробував оновити ОС на своєму 13-дюймовому MacBook Air 2018 року. За його словами, лептоп був повністю заряджений і підключений до мережі, але на середині встановлення вимкнувся і більше не ввімкнувся. При цьому на натискання й утримання кнопки живлення ноутбук ніяк не реагував – не вмикався та не запускав вентилятор. Аналогічні проблеми торкнулися версії MacBook Pro 2019 року.

Однак деякі користувачі повідомили, що встановили оновлення без будь-яких проблем. Так, один з користувачів зміг оновити два Mac Mini 2015 року, 16-дюймовий MacBook Pro 2019 і 13-дюймовий MacBook Pro 2018.

Що кажуть в Apple

Наразі Apple ніяк не прокоментувала ситуацію. Кілька користувачів написали на форумі, що зв'язалися зі службою підтримки компанії і їм призначили експертизу, щоб перевірити пристрої. Водночас власники, які ще не оновили свої комп'ютери пишуть, що нарзі почекають зі встановленням нової версії macOS Catalina 10.15.4.

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