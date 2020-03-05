Оновлення MIUI 11 ламає смартфони Xiaomi Mi10

Xiaomi регулярно випускає бета-версії фірмової прошивки MIUI 11, завдяки яким смартфони отримують нові функції. Нещодавня збірка 20.3.4 для Xiaomi Mi10 покликана підвищити продуктивність пристрою, покращити його автономність та додати нові шрифти, однак щось пішло не так і власники нових пристроїв отримали дуже неприємний сюрприз.

Що сталося

Цікаво: Скільки насправді коштують смартфони Xiaomi Mi10: розрахунки фахівців

Майже відразу ж після випуску оновлення Xiaomi почала отримувати повідомлення від користувачів, які скаржилися на проблему "чорного екрану" своїх Mi10, передає Gizchina.

За словами потерпілих, смартфони просто переставали завантажуватися, отримавши програмний апдейт. Деякі власники ґаджетів повідомляли, що пристрій не бачить SIM-карту після оновлення.

Що про це кажуть в Xiaomi

Компанія негайно відреагувала на скарги, зупинивши поширення бета-версії і пообіцяла в максимально стислі терміни виправити ситуацію.

Отримавши відгуки користувачів про те, що Xiaomi Mi10 не може нормально завантажуватися після оновлення до тестової версії 20.3.4, ми відразу ж зупинили її випуск. Наразі компанія вивчає причини проблеми. Обіцяємо оперативно інформувати власників Mi10 про будь-які зміни в процесі розслідування. Просимо вибачення за завдані незручності і дякуємо за розуміння,

– заявили представники Xiaomi.

Дата випуску "виправленої" версії прошивки розробниками ще не оголошена.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно