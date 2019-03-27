Оновлення від ASUS поширює віруси: офіційна інформація

ASUS 5 місяців поширювала віруси під час оновлення програмного забезпечення, це виявили Kaspersky Lab. Тепер компанія зізналася, що її бекграунди зламали і хакери використовували оновлення фірмового програмного забезпечення для поширення шкідливих програм.

Тайванська компанія випустила прес-реліз, де повідомила, що була атакована Advanced Persistent Threat (APT). Для цього використовувався пропріетарний інструмент ASUS Live Update, що поставляється з ноутбуками ASUS, він повинен гарантувати, що система завжди використовує останні версії фірмових драйверів і прошивок.

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За їх словами, остання версія 3.6.8 програмного забезпечення Live Update повинна виправити помилки безпеки. Там з'явилося безліч механізмів перевірки надійності, щоб запобігти будь-яким зловмисним маніпуляціям у вигляді оновлень програмного забезпечення або інших засобів, а також впроваджений наскрізний механізм шифрування і оновлена ​​програмна архітектура сервера для кінцевого користувача.



Користувачі ASUS впродовж 5 місяців отримували віруси на свій ПК

Охочі перевірити, чи постраждав їх пристрій, можуть скористатися інструментом від ASUS, або звернутися в службу підтримки. За оцінками Kaspersky Lab, могло постраждати до 500 тисяч комп'ютерів.

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