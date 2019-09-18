Оновлення Windows 10 продовжує "ламати" комп'ютери: повідомили про нові проблеми

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Оновлення Windows 10 продовжує "ламати" комп'ютери
Оновлення Windows 10 продовжує "ламати" комп'ютери / unsplash

Проблеми із оновленням операційної системи Windows 10 не вирішуються, а лише додаються все нові. Цього разу помилка виникає одразу після включення комп'ютера, та позбавляє користувачів можливості увійти в систему звичним способом.

Що сталося цього разу? Проблема пов'язана з тим же оновленням KB4515384 від 10 вересня для збірки 1903.

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За даними ресурсу AskWoody, в середньому три з чотирьох пристроїв, що працюють на Windows 10, зіткнулися з помилкою авторизації і неможливістю ввести PIN-код на екрані входу в систему.

Інсталяція накопичувального оновлення KB 4515384 призвела до того, що з чотирьох машин доступ до вводу PIN-коду був закритий на трьох. Видалення оновлення не допомогло, як й інші спроби відновити роботу системи,
– зазначив один з "постраждалих".

Як вирішити проблему? "В якості тимчасового рішення можна видалити весь вміст папки C: \ Windows \ ServiceProfile \ LocalServices \ AppData \ Local \ Microsoft \ Ngc, і після перезавантаження PIN-код знову запрацює", – додав користувач.

via GIPHY

Власники PC, які зіткнулися з вказаними наслідками оновлення, можуть скористатися наведеною вище інструкцією. Всім іншим джерело рекомендує призупинити роботу центру оновлень Windows до виходу відповідних виправлень.

Нагадаємо, спочатку користувачі скаржилися на "червоний екран", який викликає апдейт. Потім їхні PC почали втрачати зв'язок із мережею. Наразі компанія MIcrosoft працює над виправленням проблеми.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Windows 10 Microsoft
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