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Оновлення Windows 10 "зламало" вбудований антивірус Microsoft

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Windows Defender пропускає файли під час сканування / Ілюстративне фото

На початку лютого незалежна лабораторія AV-Test назвала Microsoft Windows Defender одним з найефективніших рішень для забезпечення безпеки операційної системи. Але з черговим оновленням ОС користувачі виявили серйозний збій в роботі популярного антивіруса, що значно знижує його надійність щодо запобігання зараження комп'ютера шкідливим софтом.

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Що не так з Windows Defender

Згідно зі спостереженнями власників ПК під управлінням Windows 10, після встановлення великого весняного патча безпеки Windows Defender став пропускати деякі файли при скануванні системи, не перевіряючи їх на наявність шкідливого коду. Пізніше "дивну" поведінку утиліти підтвердили багато користувачів системи.

Примітно, що "ігнорування" файлів відбувається як при повному, так і при швидкому скануванні, як наче вони раніше були додані користувачем в перелік виключень – навіть за умови, що він цього не робив, повідомляє Bleepingcomputer.


Windows Defender пропускає деякі файли в процесі сканування

Після закінчення перевірки ПК на екрані виникає помилка з текстом: "Об'єкти були пропущені в процесі сканування. Windows Defender пропустив об'єкт через винятки в налаштуваннях сканування мережі".

Представники Microsoft ситуацію поки не прокоментували.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Microsoft Windows 10 Ґаджети
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