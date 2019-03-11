Оновлення Windows 10 знижує продуктивність в іграх: деталі

В п'ятницю, 1 березня, компанія Microsoft випустила новий патч для операційних систем Windows 10 (1809) та Windows Server 2019. Загалом, оновлення мало незначні правки і залишилося б непоміченим, якби не проблеми із продуктивністю в деяких іграх, які воно викликало.

Як повідомляє Overclockers, спочатку хвилю обговорень в мережі підняли звичайні користувачі ОС, а потім існування проблеми підтвердила і сама Microsoft.

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Після інсталяції KB4482887 користувачі можуть помітити зниження продуктивності графіки і чутливості миші в певних іграх (наприклад, Destiny 2),

– йдеться в описі патча.

Які ще ігри "постраждали"? Наразі програмісти Microsoft працюють над вирішенням труднощів, що виникли. Повний список "постраждалих" ігор залишається невідомим, хоча, наприклад, крім Destiny 2 згадуються Call of Duty 4: Modern Warfare і Call of Duty: Modern Warfare 2.

Ймовірні причини. Наостанок зазначимо, що фахівці пов'язують падіння продуктивності з механізмом Retpoline – захистом від уразливості Spectre варіант 2 (CVE-2017-5715), розробленої фахівцями Google і впровадженої якраз в патч KB4482887.

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