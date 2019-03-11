Оновлення Windows 10 знижує продуктивність в іграх: деталі

42 Читать новость на русском
Оновлення Windows 10 знижує продуктивність в іграх
Оновлення Windows 10 знижує продуктивність в іграх / Microsoft

В п'ятницю, 1 березня, компанія Microsoft випустила новий патч для операційних систем Windows 10 (1809) та Windows Server 2019. Загалом, оновлення мало незначні правки і залишилося б непоміченим, якби не проблеми із продуктивністю в деяких іграх, які воно викликало.

Як повідомляє Overclockers, спочатку хвилю обговорень в мережі підняли звичайні користувачі ОС, а потім існування проблеми підтвердила і сама Microsoft.

Читайте також: Не минуло й чотирьох років: 800 мільйонів користувачів встановили Windows 10

Після інсталяції KB4482887 користувачі можуть помітити зниження продуктивності графіки і чутливості миші в певних іграх (наприклад, Destiny 2),
– йдеться в описі патча.

Які ще ігри "постраждали"? Наразі програмісти Microsoft працюють над вирішенням труднощів, що виникли. Повний список "постраждалих" ігор залишається невідомим, хоча, наприклад, крім Destiny 2 згадуються Call of Duty 4: Modern Warfare і Call of Duty: Modern Warfare 2.

Ймовірні причини. Наостанок зазначимо, що фахівці пов'язують падіння продуктивності з механізмом Retpoline – захистом від уразливості Spectre варіант 2 (CVE-2017-5715), розробленої фахівцями Google і впровадженої якраз в патч KB4482887.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
На Донбасі правоохоронці затримали шістьох російських найманців
сьогодні
2924
Теги: Ігри Windows 10 Microsoft Техно Інтернет Новини Техно
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
10 березня 20:09 Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
644
Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
9 березня 20:02 Дотерський сленг: чи зрозумієте ви гравця у Dota 2 – тест
3082
Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
8 березня 18:05 Хто така Ліза Су: жінка в чоловічому бізнесі та глава корпорації AMD
Анастасія Можаровська 1760
Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
8 березня 12:02 Історії жінок у сфері новітніх технологій, що надихають
Марія Ягодка 861
Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
7 березня 17:09 Що подарувати на 8 березня: корисні ґаджети
750
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук