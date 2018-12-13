Opera випустила "криптобраузер" для Andrpoid з підтримкою Web 3

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Opera випустила перший Android-браузер з підтримкою Web 3 і вбудованим криптогаманцем
Opera випустила перший Android-браузер з підтримкою Web 3 і вбудованим криптогаманцем / Соцмережі

Чудова новина для користувачів Android – компанія Opera заявила про випуск на цій операційній системі першого браузера з підтримкою Web 3 та вбудованим криптогманцем, відтак тепер Ви зможете здійснювати онлайн-транзакції та управляти персональною інформацією з більш високим рівнем контролю.

Зокрема, Opera для Android підтримує Ethereum, що дозволяє звичайним людям здійснювати транзакції, а розробникам – створювати децентралізовані додатки (Dapps), передає офіційний сайт компанії.

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Opera, браузер, Android, блокчейн, криптовалюта, Web 3, Ethereum
На Android з'явилася Opera з підтримкою Web 3 та вбудованим криптогаманцем Ethereum

Як зазначив виконавчий віце-президент Opera Крістіан Колондра, такий крок з боку компанії має пришвидчити перетворення криптовалюти з предмету спекуляцій і інвестицій на платіжний засіб, який застосовуватимуться у повсякденному житті більшості.

Зауважимо, що Opera використовує позначення Web 3 як парасольковий термін для низки новітніх технологій на стику криптовалюти, блокчейнау та розподілених систем – усе це разом істотно розширює можливості сучасного інтернету.

Щоправда, вже упродовж тривалого часу Web 3 зіштовхується з багатьма перешкодами на шляху до більш широкого використання, починаючи від нерозуміння користувачами нової термінології до труднощів у придбанні криптовалюти та складних процедур її впровадження.

Відповідно до результатів дослідень, користувачі охочіше обирають ті нові технології, якщо є зрозумілими та зручними для використання. Останній реліз Opera є саме таким інструментом.

Opera, браузер, Android, блокчейн, криптовалюта, Web 3, Ethereum
Криптогаманець вбудовано безпосередньо у сам браузер Opera 

До сьогоднішнього дня використання криптовалюта і доступ до Web 3 вимагали спеціальних додатків або розширень, що ускладнювало саме бажання спробувати ці технології. Наш новий браузер усуває цей бар'єр. Користувачі тепер можуть за допомогою Opera отримувати доступ до Dapps. Ми вирішили впровадити підтримку Ethereum, оскільки це найбільша спільнота розробників, що створюють Dapps. Також Opera з крипто-гаманцем підтримує Ethereum Web3 API, що максимально спрощує роботу з Dapps для користувачів. Ми віримо, що всі браузери зрештою інтегрують у тому чи іншому вигляді гаманці, а це, зі свого боку, послужить стимулом для появи в інтернеті нових бізнес-моделей, 
– каже менеджер продукту Opera Crypto Чарльз Хемел.

Щоб здійснити транзакції Web 3 необхідно встановити нову Opera та придбати криптовалюту Ethereum. Як тільки її буде поміщено у крипто-гаманець Opera, користувачі отримають доступ до цілої низки Web 3-додатків у Dapp store, розміщеному також безпосередньо у вбудованому гаманці.

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Додамо, що у листопаді в листопаді 2018 року Opera оголосила про партнерство з провідною компанією в області стратегічного блокчейн-консалтингу та фінансових послуг Ledger Capital, выдтак вони спільно працюватимуть над вивченням потенціалу екосистеми блокчейну.

Що відомо про Android-браузер від Opera з підтримкою Web 3 та вбудованим криптогаманцем Ethereum: дивіться відео 

У 2019 році компанія планує також запровадити підтримку Web 3 і у свій десктопний браузер для Windows, Mac, Linux.

До слова, 30 квітня сервіс Opera VPN для iOS і Android, який допомагав обходити блокування у мережі Інтернет, припинив свою роботу. Крім того, його розробники запропонували користувачам перейти на інший, платний сервіс SurfEasy.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Opera Android Додатки Криптовалюта
Джерело: 24 канал
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