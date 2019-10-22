Операційна система Huawei не замінить Android

Генеральний директор компанії Huawei Рен Чженфей заявив, що операційна система власної. розробки корпорації – HongMeng OS – не стане заміною Android. Зауважимо, китайський вендор планував повністю замінити операційку від Google через санкції, які влада США ввела проти компанії.

Генеральний директор Huawei підкреслив, що вендор і надалі орієнтуватиметься на операційну систему від Google, передає Mash Viral.

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Система HongMeng не має жодних проблем зі своїми можливостями, але не замінить Android. Ми будемо продовжувати підтримувати розробку Android,

– наголосив Рен Чженфей.

Що відомо про HongMeng OS? Після того, як 7 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указпро заборону використання обладнання Huawei на території країни, про припинення співпраці з китайським вендором оголосила компанія Google. Зауважимо, пошуковик залишається одноосібним постачальником операційної системи Android, а саме на ній і працюють пристрої Huawei.



Це змусило китайського виробника до рішучих кроків: він офіційно анонсував ОС, над якою розробники компанії працюють з 2012 року. За чутками, нову операційну систему компанія Huawei представить вже цієї осені, разом із смартфоном Huawei Mate 30. Як стверджують джерела, HongMeng буде працювати на 60% швидше, ніж Android.

Раніше Рен Чженфей підрахував, що заборона від Google може принести його компанії збитки 20 − 30 мільярдів доларів в цьому році. Однак в останньому інтерв'ю менеджер знизив очікувані показники збитків до 10 мільярдів доларів.

Додамо, в червні 2019 року Рен Чженфей сказав, що Huawei і Google "завжди будуть на одній лінії інтересів, і якщо ми не завантажимо систему від Google, сама Google в майбутньому втратить 700−800 мільйонів користувачів".

Що відомо про санкції проти Huawei? 7 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону використання обладнання Huawei на території країни. Компанію запідозрили в шпигунстві та зборі конфіденційної інформації за допомогою того ж таки обладнання. Пізніше Трамп послабив санкції проти китайського вендора, однак деякі заборони залишилися в силі.

Детальніше про розвиток скандалу з Huawei ви можете прочитати в матеріалі Техно 24.

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