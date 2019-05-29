Операційна система від Huawei: альтернатива Android з’явиться вже незабаром

У китайській компанії Huawei розповіли, коли представлять свою фірмову операційну систему. Як раніше розповів глава мобільного підрозділу Huawei, альтернатива Android з’явиться восени.

При цьому Алаа Ель Шимі, керуючий директор і віце-президент Huawei Enterprise Business Group на Середньому Сході, зараз додав, що операційна система від Huawei з’явиться уже в червні. Про це інформує видання TechRadar.

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Він також додав, що власна операційка була готова ще в січні 2018 року. Але компанія не хотіла її випускати, бо співпрацювала з Google «та іншими». Тож вона була, як запасний план.

Що від цього користувачам. Ель Шимі також заспокоїв, що їхня операційна система буде підтримувати роботу Android-застосунків. Їх не потрібно буде модифікувати. Тож для розробників процес перенесення буде максимально простим. Отримати нові додатки можна буде через фірмовий магазин AppGallery.

А от додатків Facebook, Messenger, Instagram, Netflix та інших американських сервісів, найімовірніше у сервісі не буде.

Для чого Huawei власна операційна система? Проблема у тому, що США внесли Huawei до санкційного списку. Компанію звинуватили у технічному шпигунстві і у зборі конфіденційних даних за допомогою свого обладнання.



Відтак, компанія Google вирішила припинити співпрацю з Huawei, зокрема у сфері співпраці щодо операційної системи Android. Це дуже похитнуло позиції Huawei, яка мала амбіції очолити список найбільших світових виробників смартфонів.

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