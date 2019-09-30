Операційну систему iOS 13 знову зламали: що про це відомо

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iOS 13 знову зламали
iOS 13 знову зламали / unsplash

Нещодавно хакер під псевдонімом axi0mX пообіцяв представити джейлбрейк для найновішої версії iOS і вже опублікував в мережі результати своєї роботи. Як виявилося, від злому не захищена навіть найновіша версія операційки Apple.

Головні особливості джейлбрейка. Згідно з публікацією хакера, програмний інструмент checkm8 дає змогу автоматично завантажувати джейлбрейк за дві секунди після переводу смартфона в сервісний режим DFU, повідомляє 9to5mac.

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Після завершення процедури з ґаджета знімаються обмеження iOS на інсталяцію додатків в обхід магазину додатків App Store.

Ще одна з особливостей модифікації прошивки полягає в можливості установки твіків – утиліт для модифікації ОС та її інтерфейсу. В якості тестової платформи використовувався iPhone X на базі процесора Apple A11.

Що таке джейлбрейк? Це "нелегальна" операція, яка дає змогу отримати доступ до файлової системи низки моделей пристроїв iPhone, iPod або iPad. Це дає змогу розширити можливості апарату, наприклад, зробити можливим підтримку тем оформлення, твіків і інсталяцію додатків зі сторонніх джерел (окрім App Store). Джейлбрейк відкриває повний доступ до файлової системи iPhone, iPod або iPad. Зауважимо, джейлбрейк – це відповідник root-прав, які так само можна отримати на Android та розширити можливості операційної системи.

На даному етапі джейлбрейк залишається "прив'язаним": після кожного перезавантаження смартфона його потрібно переустановити. Надалі його розробники планують представити інструменти для установки додатків з сторонніх репозиторіїв.

Усунення уразливості. За запевненням хакера, для усунення уразливості неможливо створити програмний патч – вразливість використовує апаратну "лазівку".

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Теги: Техно Інтернет Новини Техно iOS Apple хакери Хакерська атака
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