Операційну систему від Huawei вже тестують інші китайські бренди

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ОС HongMeng зацікавила інші китайські бренди
ОС HongMeng зацікавила інші китайські бренди

Компанія Huawei активно працює над розробкою власної операційної системи. При цьому розробкою почали цікавитись також інші китайські бренди, наприклад, Tencent, Xiaomi і Oppo.

Як пише видання Forbes, ці виробники вже почали тестувати нову ОС від Huawei як потенційну заміну Android.

Для чого це потрібно. Huawei розробляє операційну систему через американські санкції. Хоч усі наявні смартфони Huawei отримуватимуть оновлення Android, та поки невідомо що буде з новими пристроями виробника.

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Для інших китайських брендів це може бути перестраховкою. Адже торгівельна війна між Китаєм та США набирає обертів, тому складно спрогнозувати чи не повторить завтра долю Huawei інший бренд Піднебесної.

Що відомо про операційку? Як розповіли представники технологічного гіганта Tencent, великі китайські технологічні компанії активно працюють з Huawei, щоб просувати реліз ОС HongMeng.

Її планують запустити восени, разом із смартфоном Huawei Mate 30. Як стверджують джерела, HongMeng буде працювати на 60% швидше, ніж Android.

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Теги: Новини Техно Техно Huawei Скандал з Huawei IT-бізнес
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