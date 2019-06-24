Oppo інтригувала зображенням нового смартфона

Рік тому китайська компанія Oppo представила революційний смартфон FindX. Його головною особливістю стала відсутність вирізів та отворів для селфі-камери, а сам девайс виконаний у фарм-факторі слайдера. Однак компанія не зупиняється на досягнутому і представила нове рішення для того, аби приховати фронталку.

Відомий мережевий інсайдер Мукул Шарма опублікував на своїй сторінці в Twitter новий тизер, що демонструє етапи «еволюції» модулів фронтальної камери ґаджетів бренду Oppo.

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Останнім на екрані виникає неназваний смартфон, селфі-об'єктив якого розташований під поверхнею екрана.

When the other companies used to be too popular and Oppo was still a kid in the community, it had the flipping camera phone, something which is "a thing" in 2019. They came up with the Find X which made another bunch of innovative devices. And now, this is the new awesome.#oppo pic.twitter.com/VeHuB7sPKD — Mukul Sharma (@stufflistings) 24 червня 2019 р.

Що відомо про новий смартфон? Раніше, за даними джерела, компанія зареєструвала торговельну марку Find Y – очікується, що новинка незабаром дебютує саме під цією назвою. Технічні характеристики, дата релізу і очікувана ціна смартфона не оголошені.

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