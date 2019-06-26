Oppo представила альтернативу мобільного зв'язку

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Oppo представила альтернативу мобільного зв'язку
Oppo представила альтернативу мобільного зв'язку / Фото з вільних джерел

Компанія Oppo представила оригінальну технологію MeshTalk. За запевненнями розробників, вона допоможе власникам ґаджетів залишатися на зв'язку навіть за відсутності сигналу мобільного зв'язку та бездротових підключень Wi-Fi та Bluetooth.

Особливості нової технології. Як повідмляє The Verge, протокол під назвою MeshTalk і являє собою децентралізовану наскрізну систему, яка, за словами представників Oppo, може охоплювати радіус до 3 кілометрів на відкритому повітрі, ретранслюючи сигнал безпосередньо між користувацькими пристроями.

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У людних місцях з великим числом активних смартфонів відстань між співрозмовниками може бути ще більше.

У зоні досяжності сигналу сумісні апарати будуть створювати локальну мережу і обмінюватися даними без використання базових станцій. За запевненням вендора, робота MeshTalk не чинитиме серйозного впливу на швидкість розряджання акумулятора смартфона. Імовірно, в режимі очікування ґаджети зможуть пропрацювати до 72 годин.

Кому буде корисна технологія та які смартфони її підтримуватимуть? Очікується, що альтернативний спосіб зв'язку буде корисний при відсутності доступу в інтернет або під час перевантаження веж стільникового зв'язку – наприклад, на концерті або в аеропортах. Список пристроїв, які будуть підтримувати нову технологію, буде оголошений пізніше.

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Теги: Новини Техно Техно Інтернет Oppo Смартфони
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