Oppo представила альтернативу мобільного зв'язку
Компанія Oppo представила оригінальну технологію MeshTalk. За запевненнями розробників, вона допоможе власникам ґаджетів залишатися на зв'язку навіть за відсутності сигналу мобільного зв'язку та бездротових підключень Wi-Fi та Bluetooth.
Особливості нової технології. Як повідмляє The Verge, протокол під назвою MeshTalk і являє собою децентралізовану наскрізну систему, яка, за словами представників Oppo, може охоплювати радіус до 3 кілометрів на відкритому повітрі, ретранслюючи сигнал безпосередньо між користувацькими пристроями.
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У людних місцях з великим числом активних смартфонів відстань між співрозмовниками може бути ще більше.
У зоні досяжності сигналу сумісні апарати будуть створювати локальну мережу і обмінюватися даними без використання базових станцій. За запевненням вендора, робота MeshTalk не чинитиме серйозного впливу на швидкість розряджання акумулятора смартфона. Імовірно, в режимі очікування ґаджети зможуть пропрацювати до 72 годин.
Кому буде корисна технологія та які смартфони її підтримуватимуть? Очікується, що альтернативний спосіб зв'язку буде корисний при відсутності доступу в інтернет або під час перевантаження веж стільникового зв'язку – наприклад, на концерті або в аеропортах. Список пристроїв, які будуть підтримувати нову технологію, буде оголошений пізніше.
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