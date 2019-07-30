OPPO представила смартфон з екраном-водоспадом: фото

Китайська компанія OPPO представила новий екран для смартфонів. Він отримав назву Waterfall Screen (екран-водоспад). Виробник також вже показав смартфон, оснащений таким екраном.

Як пише gsmarena.com, цей новий екран займає всю передню панель, при цьому екран наче розливається на бічні грані, на яких не виявилося кнопок. Це дає ефект дійсно безрамковості.

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Фото смартфона оприлюднив віце-президент компанії Брайян Шен на своїй сторінці у соціальній мережі Weibo.

Про дату анонсу поки не говорять

При цьому Шен не уточнив, як виробники "заховали" фронтальну камеру. Ймовірно, використано технологію підекранної камери, або ж сюди помістили висувний механізм, що дає можливість заповнити всю передню панель, без вирізів чи дірок.

Про дати анонсу та приблизної ціни поки не повідомляють.

Виглядає неймовірно

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