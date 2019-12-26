Огляд смартфона OPPO Reno2: стильний камерофон за доступною ціною

Зараз нікого не здивуєш потужним процесором в смартфоні (хіба мобільних геймерів), а от хороша камера – на вагу золота. Часто виробники "перехвалюють" свої смартфони в якості зйомки, однак ми точно знаємо, який смартфон заслуговує на звання камерофона.

Журналістам Техно 24 до рук потрапив новенький OPPO Reno2, який, будемо відверті, по-хорошому здивував. Але про все по черзі.

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Дизайн

Дизайн новинки лаконічний і в той же час вишуканий. Задня панель виконана зі скла: чорна із синіми переливами. Основна квадрокамера розмістилася по центру задньої панелі.



Дизайн OPPO Reno2

Практично всю фронтальну панель займає 6,5-дюймовий AMOLED дисплей. Фронтальну камеру приховали на виїжджаючому механізмі у формі плавничка на верхній грані смартфона. Завдяки цьому складається враження, що дисплей максимально безрамковий (хоча будемо відверті, невеликі рамки смартфон таки має).

Технічні характеристики

"Серцем" OPPO Reno2 став процесор Qualcomm Snapdragon 730G, який працює у парі із 8 ГБ оперативної пам'яті. Вбудоване сховище тут на 256 ГБ та з можливістю розширення за допомогою microSD карт. Автономність забезпечена акумулятором ємністю 4 000 мАг.



OPPO Reno2

ДЕТАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ OPPO Reno2 Дисплей Діагональ: 6,5 дюйма

Тип: AMOLED

Роздільна здатність: 2400 x 1080 точок

Діагональ: 6,5 дюйма Тип: AMOLED Роздільна здатність: 2400 x 1080 точок Процесор Qualcomm Snapdragon 730G

Qualcomm Snapdragon 730G Відеопроцесор Qualcomm Adreno 618

Пам'ять Оперативна: 8 ГБ

Вбудована: 256 ГБ

Оперативна: 8 ГБ Вбудована: 256 ГБ Камери Основна: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп

Фронтальна: 16 Мп

Основна: 48 Мп + 13 Мп + 8 Мп + 2 Мп Фронтальна: 16 Мп Акумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операційна системаAndroid

Камери

Перейдемо до найцікавішого – камер смартфона. Основна камера в OPPO Reno2 представлена чотирма модулями:

Основний модуль 48 Мп: SONY IMX586 | матриця 1 / 2.0 "| діафрагма F / 1.7 | Функція оптичної стабілізації

Телеоб'єктив 13 Мп: Матриця 1 / 3.4 "| діафрагма F / 2.4 | автофокус

Ширококутний об'єктив 8 Мп: 116 градусів | матриця 1 / 3.2 "

Монооб'єктив 2 Мп: матриця 1/5 "| великі пікселі 1.75 мкм | новий портретний режим O6

В меню камери можна обрати різнізні режими зйомки. Зокрема нас зацікавив ультраширококутний режим, портретний режим та зум новинки. Забігаючи на перед, жоден із цих режимів нас не розчарував.

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Розпочнемо із портретного режиму. OPPO Reno2 якісно розмиває фон за людиною в кадрі, не захоплюючи її волосся чи частину голови. Фотографії виходять цікавими та, що немало важливо, якісними.



Портретний режим

Ультраширококутний режим дає змогу поглянути на кадр ширше і при цьому знімки залишаються такі ж якісні, як і під час звичайної зйомки.



Звичайне фото та з використанням ширококутного модуля Звичайне фото та з використанням ширококутного модуля

В OPPO Reno2 заявлений цифровий 20-кратний зум і це справді дуже цікава та корисна функція. За допомогою камери смартфона нам вдалося наблизити та навіть прочитати напис на будівлі, яку навіть із вікна тяжко роздивитися.



Звичайне фото (червоним позначена зона зуму) / фото з 20-кратним зумом Звичайне фото (червоним позначена зона зуму) / фото з 20-кратним зумом

Окрім того, хотілося б відзначити нічну зйомку в OPPO Reno2. Хоча в умовах недостатньої освітленості смартфон і так робить чудові знімки, однак коли активований режим "Нічний пейзаж" знімки виходять яскравішими і при цьому не надто втрачають у своїй якості.



Зйомка в умовах недостатньої освітленості



Звичайне фото та із застосуванням режиму нічної зйомки Звичайне фото та із застосуванням режиму нічної зйомки

Фронтальна камера в OPPO Reno2 представлена модулем на 16 Мп і виїжджає з корпусу. Спочатку трохи про практичність такого рішення. У деяких користувачів часто виникає питання: чи безпечний такий варіант розміщення камери. Звісно, так. Інженери максимально продумують кожну частину смартфона, а тому і мехенізм такої камери продуманий до дрібниць. Камера автоматично ховається, якщо ваш смартфон випав, або ще тільки перебуває у польоті.



Фронтальна камера OPPO Reno2

А от щодо фотоможливостей камери, то тут теж все продумано. Камера робить якісні селфі знімки та серлфі в режимі портретної зйомки. До слова, камера також може зробити пристойний знімок в умовах недостатньої освітленості, однак не мрійте що він буде таким же якісним, як і під час денного освітлення.

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Зйомка на фронтальну камеру без портретного режиму та з ним Зйомка на фронтальну камеру без портретного режиму та з ним

Ціна

Комплектація OPPO Reno2 також приємно здивувала. Окрім смартфона ви отримуєте:

Гарнітуру

Кабель для синхронізації

Зарядний пристрій

Документацію

Гарантійний талон

Скріпку для вилучення СІМ-карти

Чохол

Захисну плівку.

Новинка в Україні коштує 14 999 гривень. До слова, компанія OPPO також проводить акції до свят: смартфони компанії можна придбати за зниженими цінами.

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