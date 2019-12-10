OPPO Reno 3 Pro 5G: характеристики та дата презентації найтоншого 5G-смартфона

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OPPO Reno 3 Pro 5G: характеристики та дата презентації / Фото з вільних джерел

Протягом кількох останніх тижнів топ-менеджери компанії OPPO постійно нагадують про анонс смартфона Reno 3 Pro 5G, який відбудеться вже зовсім скоро. Особливістю новинки стане не лише підтримка мереж п’ятого покоління: смартфон стане найтоншим представником 5G-ґаджетів на ринку.

Напередодні презентації в мережі з’явилися технічні характеристики OPPO Reno 3 Pro 5G.

До теми: OPPO продемонструвала роботу камери під дисплеєм на робочому смартфоні

Ключові характеристики

  • Дисплей

Згідно з опублікованою в базі TENAA інформацією, OPPO Reno 3 Pro 5G отримає AMOLED-дисплей діагоналлю 6,5 дюймів і роздільною здатністю 2400х1080 пікселів.

  • Технічні характеристики

"Серцем" смартфона стане нещодавно анонсований процесор Snapdragon 765G. Зауважимо, такий же чіп встановлений в 5G-версії Redmi K30. Оперативної пам'яті в моделі буде 8 ГБ, а розмір вбудованого флеш-накопичувача складе 128 ГБ. Ємність вбудованого акумулятора – 4000 мАг.

  • Камери

На задній панелі пристрою розмістяться відразу чотири камери на 48 Мп, 13 Мп, 8 Мп і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 32 Мп.

Огляд смартфона OPPO Reno 3 Pro 5G – дивіться відео

  • Габарити

Підтвердилися і габарити пристрою, а також ж його товщина – реальні розміри смартфона складуть 159,4 х 72,4 х 7,7 міліметра при вазі в 172 грами.

Дата презентації

Можлива дата презентації OPPO Reno 3 Pro 5G – середина грудня 2019 року.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Oppo
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