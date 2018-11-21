Оприлюднили 5 смартфонів Xiaomi, які не отримають оновлення прошивки MIUI
На китайському форумі з’явилась інформація про 5 моделей смартфонів Xiaomi, що більше не отримуватимуть оновлення фірмової оболонки MIUI.
Про це пише XDA-Developers.
Інформація стосується китайської версії, однак найімовірніше, це стосуватиметься і глобальних версій смартфонів.
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Так, оновлення MIUI China ROM не отримають такі моделі:
- Xiaomi Redmi Note 3 Pro/ Redmi Note 3
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi 4
- Xiaomi Mi 4C
- Xiaomi Mi 4S
Останнім офіційним релізом для Mi 5 і Note 3 Pro стане MIUI 10.2. Для Mi 4, Mi 4S і Mi 4C — MIUI 10.1.
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Джерело: Техно
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