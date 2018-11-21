Оприлюднили 5 смартфонів Xiaomi, які не отримають оновлення прошивки MIUI

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Які смартфони не отримають оновлення прошивки MIUI
Які смартфони не отримають оновлення прошивки MIUI / bleepingcomputer.com

На китайському форумі з’явилась інформація про 5 моделей смартфонів Xiaomi, що більше не отримуватимуть оновлення фірмової оболонки MIUI.

Про це пише XDA-Developers.

Інформація стосується китайської версії, однак найімовірніше, це стосуватиметься і глобальних версій смартфонів.

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Так, оновлення MIUI China ROM не отримають такі моделі:

  1. Xiaomi Redmi Note 3 Pro/ Redmi Note 3
  2. Xiaomi Mi 5
  3. Xiaomi Mi 4
  4. Xiaomi Mi 4C
  5. Xiaomi Mi 4S

Останнім офіційним релізом для Mi 5 і Note 3 Pro стане MIUI 10.2. Для Mi 4, Mi 4S і Mi 4C — MIUI 10.1.

via GIPHY

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Теги: Техно Xiaomi Смартфони
Джерело: Техно
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