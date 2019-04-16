Орбітальний телескоп виявив свою першу "Землю"

Група астрономів Массачусетського інституту опублікувала прес-реліз, в якому повідомила про чергове досягнення нової місії з пошуку планет за межами Сонячної системи. Орбітальний телескоп Transiting Exoplanet Survey Satellite – TESS, запущений 18 квітня 2018-го року, виявив найдрібніший в свій недовгою дослідницької місії об'єкт – імовірно кам'яну планету розміром з нашу Землю.

Екзопланета HD 21749c обертається близько 8-ми днів навколо зірки HD 21749. Система HD 21749 віддалена від нас на 53 світлових роки. Зірка утримує близько 80% від маси Сонця. Про це повідомляє MIT.

Читайте також: Вчені вже назвали чорну діру, фото якої зробили нещодавно

Короткий період обертання планети навколо домашньої зірки означає, що температура може перевищувати 450 градусів за Цельсієм. Методика та інструменти пошуку будуть розвиватися, і астрономи розраховують знайти десятки екзопланет в комфортній з точки зору земного життя зоні.

Якими ще були знахідки TESS

Орбітальний телескоп Kepler за час своєї багаторічної роботи виявив 2662 екзопланети, багато з яких можуть бути розміром з Землю. Місія TESS трохи інша. Телескоп TESS вивчає найближчі зірки і разом з наземною апаратурою в Чилі – Planet Finder Spectrograph, PFS, дозволяє з певним ступенем точності визначати масу і навіть склад атмосфери екзопланет.



Температура на планеті може перевищувати 450 градусів за Цельсієм

За два роки місія TESS передбачає вивчити понад 200 тисяч зоряних систем. Вчені очікують, що це допоможе відкрити понад 50 екзопланет. Супутник охоплює понад 90% неба протягом 13,5 днів.

До речі, в системі HD 21749 виявлена ще одна екзопланета – HD 21749b. Але це небесне тіло належить до класу "суб-Нептун" і таких об'єктів TESS виявив уже кілька штук.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно