Останні фото, які зробив марсохід Opportunity: неймовірні кадри

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Марсохід Opportunity
Марсохід Opportunity / Фото з вільних джерел

Команда місії Opportunity опублікувала останні знімки, які зробив марсохід. Відзначимо, 13 лютого 2019 року NASA офіційно повідомила, що легендарний апарат "втрачено назавжди".

На офіційному сайті NASA опублікували панораму, яку зібрали з 354 окремих кадрів. Марсохід Opportunity зробив ці знімки в період з 13 травня по 10 червня 2018 року.

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На фото потрапив ще незвіданий кратер Ендевор, який чекає майбутніх дослідників, а також сліди коліс марсохода і його антена.


Останні знімки Opportunity


Opportunity пропрацював на Марсі 15 років


Останнє фото Марсу, яке зробив Opportunity

Також NASA опублікувало останні фото, надіслані апаратом 10 червня коли вибухнула сильна пилова буря і прозорість атмосфери різко знизилася. На фото: кругла біла пляма, яка є нічим іншим як Сонце.


Знімок піщаної бурі на Марсі

Що відомо про Opportunity? Це другий марсохід NASA, який відправили на Червону планету в рамках проекту Mars Exploration Rover. Апарат стартував із Землі 7 липня 2003 року, а на Марс він приземлився 25 січня 2004 року.

Інженери втратили зв'язок з Opportunity, який отримував енергію від Сонця, 10 червня минулого року під час масштабної пилової бурі, що охопила всю планету. З тих пір представники NASA робили численні спроби відновити зв'язок з шестиколісним всюдиходом, які так і не увінчалися успіхом. І 13 лютого 2019 року NASA оголосило, що зв'язок із Opportunity втрачено назавжди.

Історія марсохода ​Opportunity – дивіться відео

 

Апарат пропрацював 15 років, пройшовши дистанцію в 45 кілометрів і в результаті пропрацював на Марсі довше будь-якого іншого робота, відправленого для дослідження Червоної планети.

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Теги: Техно Космос NASA Марс
Джерело: 24 Канал
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