Останнє оновлення Fallout 76 знову "зламало" гру

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Святкове оновлення подарувало геймерам купу багів / Fallout 76

У багатостраждальній Fallout 76 стартував святковий тиждень: розробники опублікували спеціальне оновлення, яке додало в гру різні тематичні предмети, а в подарунок і нові баги.

Відповідно до заяв геймерів на форумі Reddit, на цей раз Bethesda якимось чином примудрилася зламати навіть таку банальну річ, як перезарядку зброї.

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Які ж проблеми отримали геймери

Фанати Fallout 76 навперебій повідомляють про проблеми, з якими тепер пов'язана перезарядка зброї. Наприклад, вона ламає надіту броню або знімає з гравців позитивні ефекти, що взагалі є окремим приводом для страждань.

Річ у тім, що багато геймерів воліють прокачувати персонажа через мінімальний показник витривалості, адже в грі є перк, що дає велику кількість витривалості при малому показнику здоров'я. Це дуже поширений білд, і тепер він не працює, адже стовп, на якому він стоїть, вибивається однією-єдиною перезарядкою зброї.

Детальніше про проблеми з якими зіткнулися геймери:

На цьому біди не закінчуються. У деяких гравців постійно знижується показник максимального транспортування вантажу, частина перків позбулася атрибутів, ставши марною, і так далі. З повним списком нещасть фанатів Fallout 76 можна ознайомитися тут.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ігри Bethesda
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