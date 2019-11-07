Компанія YouTube розробила віртуальний проєкт, який може повернути вас на 30 років назад і побачити падіння Берлінського муру на власні очі.

У спеціальних 3D-окулярах можна перенестись у часи, коли Берлін був розділений стіною на дві частини – західну та східну.

До слова: Падіння Берлінського муру: моторошні факти про масштабну споруду

Розробники запевняють, це не просто споглядання, а змога віртуально взяти участь у тогочасних подіях. Наприклад, пережити історію студента, який прорив тунель під стіною, через який виводив людей.

Чому б не взяти фото того моменту з чиєїсь особистої історії і зробити з цього сюжет. Ми вирішили, якщо взяти досить багато фотографій, досить багато свідчень, ми можемо створити світ із 3D-графіки і візуальних ефектів, а потім дати людям можливість опинитись у цьому просторі,

– пояснив режисер проєкту Джоф Вілсон.

Одягнувши окуляри, глядач зможе самостійно побачити все на власні очі. За основу взяли фото реального лазу та спогади учасників подій. Таких історій у проєкті, чимало.

Падіння Берлінської стіни відтворили у віртуальній реальності: відео

Що відомо про Берлінський мур? Це кріплений кордон, який став одним із найвідоміших символів Холодної війни та поділу Німеччини. Мур відокремлював Західний і Східний Берлін та навколишні райони Німецької демократичної республіки. Берлінський мур повинен був скоротити кількість біженців з НДР до Західного Берліна. Під час спроби перетнути кордон з життя пішло чимало людей. Здебільшого вони гинули від пострілів прикордонних снайперів НДР або від вибухів на мінному полі всередині "стіни".



Берлінська стіна простояла до 9 листопада 1989 року. Після падіння комуністичного режиму в НДР мур зруйнували громадянами Берліна і розібрали на сувеніри.