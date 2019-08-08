Падіння метеора на Юпітері зафіксували на відео

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Падіння метеора на Юпітері зафіксували на відео
Падіння метеора на Юпітері зафіксували на відео

Астрофотограф Етан Чаппел зафіксував на відео момент, коли метеор падає на Юпітер. Відео він опублікував на своїй сторінці в Twitter та додав, що подія сталася 7 серпня.

"Після того, як я перевірив відео і побачив спалах, мій мозок почав закипати. Я відчув потребу поділитися ним з людьми, яким воно може бути корисно", – розповів Чаппел, передає видання ScienceAlert.

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Як свідчить відео, спалах відбувся недалеко від екватора Юпітера. Цей спалах не схожий на жодні природні процеси, які відбуваються на планеті, такі як полярні сяйва або спалахи блискавок.

Як припускають вчені, це було зіткнення Юпітера з болідом – метеором, який вибухнув при входженні в щільні шари атмосфери цієї планети.

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Теги: Новини Техно Юпітер Техно Космос
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