Паливним двигунам місце в музеї, – Ілон Маск

Очільник компанії Tesla Ілон Маск вже неодноразово розповідав про переваги електрокарів перед традиційними паливними рішеннями. У своїй новій заяві він назвав звичні двигуни внутрішнього згорання "минулим століттям" та передбачив їм незавидну долю музейних експонатів.

У своєму Twitter-акаунті ексцентричний мільярдер заявив, що традиційні силові установки транспортних засобів – не більше ніж "перехідне захоплення", яке скоро "буде круто виглядати хіба що в музеї".

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Зауважимо, він навіть порівняв їх з паровими двигунами, натякнувши на старіння технології в порівнянні з електричними приводами.

Passing fad. Like steam engines. They look cool in a museum. — Elon Musk (@elonmusk) August 10, 2019

Кількість функціонуючих електрокарів. За даними некомерційної організації Centre for Solar Energy and Hydrogen Research Baden-Württemberg (ZSW), в 2019 році кількість активних електромобілів склала 5,6 мільйона, що на 64% більше, ніж в 2018 році.

За даними центру, світовим лідером з переходу на електричні двигуни став Китай (2,2 мільйона автомобілів), друге місце займають США (1,1 мільйона). Більшість нещодавно зареєстрованих моделей складають нові Tesla.

Частка електроенергії з відновлювальних джер значно менша, ніж з традиційних. Проте за даними Business Insider, велика частина електротранспорту як і раніше заряджається від електростанцій, що використовують класичні парові турбіни. У США лише 17% електроенергії видобувається з відновлюваних джерел, а 63,5% – від електростанцій, що використовують традиційне вуглеводневе паливо: нафта, вугілля та природний газ.

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