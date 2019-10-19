Palm OS та с Mobile – рейтинг найпопулярніших операційних систем за останні 10 років

Нині безсумнівним лідером на ринку ґаджетів є операційна система Android. Та 10 років тому ситуація була зовсім іншою. Творці YouTube-каналу Data Is Beautiful створили інфографіку, в якій можна побачити тенденції серед ОС для девайсів протягом останніх 10 років.

Зокрема, у 1999 році найпопулярнішою була операційна система Palm OS. На той час її частка становила майже 75%. Разом з нею конкурувала Windows Mobile з показником 14,31%. Також мали попит Symbian OS та BlackBerry OS, та їхній показник на ринку був не надто високий.

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Та вже починаючи із 2000 року Windows Mobile почала стрімко завойовувати ринок, в той час як позиції Palm OS слабшали. До 2002 року істотно зміцнила позиції Symbian OS. А через рік вона вирвалась на першу сходинку, займаючи майже 39% ринку.

У 2007 році Symbian OS займала 61% на ринку девайсів. У той же час почала набирати обертів Apple iOS. Але показник в неї був неістотним – вона поступалась навіть BlackBerry OS.

Найпопулярніші ОС за останні 10 років: відео

Не кращим був і дебют Android. Ця ОС поступалась навіть iOS. Та з 2010 року Android починає стрімкий ріст. За цей рік операційка показала дивовижний стрибок вибравшись із 5 на першу сходинку рейтингу, займаючи понад 30% ринку. У той період iOS була лише третьою з показником 15%.

Беззаперечним лідером у 2019 є Android

З 2013 року і до сьогодні показник Android стабільно утримує 80% ринку. У 2019 році ОС займає 85% на ринку девайсів. Показник iOS куди скромніший – менше 11% у 2019 році.

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