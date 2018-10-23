Сьогодні так звані "оупенспейси" або офіси з відкритим простором, де немає кабінетів, набувають все більшої популярності. Але далеко не всім працівникам комфортно працювати в таких умовах.

Пише видання Dezeen.

Саме для таких працівників компанія Panasonic представила таку собі шторку або шолом, який повинен захистити їх особистий простір і психіку.

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Девайс має назву Wear Space має вмонтовані навушники та маску для очей. Тож одягаючи цей пристрій користувач таким чином відмежовує себе від навколишнього середовища, включаючи звуки і зорові образи.

Wear Space має вигляд шолома

"У працівників зростає потреба в особистому просторі, в якому вони можуть сконцентруватися. Wear Space якраз такий простір і створює – це так само просто, як одягти що-небудь з одягу", – кажуть розробники.

наразі ціна новинки становить 260 доларів (7 300 гривень).

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