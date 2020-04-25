Пандемія COVID-19: Instagram розробляє маркування акаунтів померлих користувачів

Instagram ще раніше почав розробку маркування акаунтів померлих користувачів. Однак через пандемію COVID-19 у компанії пришвидшили роботу.

Нова функція дозволить зберегти профіль, але з позначкою Remembering під ім'ям користувача, повідомило видання BuzzFeed News.

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Однак, коли саме така функція буде доступна наразі невідомо.

Ми працюємо над цими оновленнями вже певний час, але зараз, зокрема через COVID-19, ми прискорилися, щоб підтримати нашу спільноту у важкий час,

– пояснила речниця Instagram Ліза Креншоу.

Служба підтримки Instagram зазначила, що профіль померлої людини зовнішньо жодним чином не відрізнятиметься від інших профілів. Втім, в її акаунт не можна буде зайти, він залишиться в тому ж вигляді, в якому його залишив власник. Одночасно з цим — такий профіль не показуватиметься у розділі "Цікаво".

Для того, щоб позначити профіль людини, яка померла, Instagram потрібно надати свідоцтво про смерть. Крім того, родичі можуть попросити видалити акаунт.

Коронавірус у світі: головне

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на коронавірус. З них 197 698 людей померли, ще 808 975 хворих одужали. Найгіршою ситуація є у США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині. У деякий країнах коронавірус перетворив культові споруди на лікарні та морги.

у США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині. У деякий країнах коронавірус перетворив культові споруди на лікарні та морги. За інформацією ВООЗ, смертність від коронавірусу складає 3,4%, що в кілька десятків разів вища, ніж у звичайного грипу. Але в країнах, які не було готові до пандемії та отримали одразу забагато хворих одночасно, смертність зросла до 9%.

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