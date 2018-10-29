Парашут для місії NASA на Марсі поставив світовий рекорд: відео

3959 Читать новость на русском
Парашут ASPIRE
Парашут ASPIRE / NASA

У космічному агентстві NASA повідомили про успішне випробування парашутної системи для роботизованих та людських місій на Марсі.

Систему Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment (ASPIRE) розгорнули на ракеті Black Brant IX, на борту якої розмістили вантаж, пише Naked Science.

Читайте також:  Зонд NASA зробив знімок Землі із відстані мільйонів кілометрів

Досягши необхідної дистанції, він відокремився від ракети, розкрив парашут і повернувся на Землю.

У NASA заявили, що парашут розкрився за чотири десятих секунди, що є найшвидшим результатом у світі стосовно конструкцій такого розміру. Відтак, ASPIRE поставив світовий рекорд.

Парашут створили з нейлону, технори і кевларових волокон, аби витримувати важкі вантажі і не руйнуватись при падінні через атмосферу.

"Mars 2020" буде везти найважчий вантаж з усіх коли-небудь доставлених на Марс і, подібно до попередніх марсіанських місій, у нас буде лише один парашут, і він повинен працювати. Випробування ASPIRE в деталях показали, як наш парашут поведе себе при розкритті в надзвуковому потоці високо над поверхнею Марса. І виглядає це чудово,
– прокоментував менеджер проекту Mars 2020 Джон МакНеймі. 

Після успішного тестування парашута виробнику ASPIRE запропонували приєднатися до місії "Mars 2020". Система відповідатиме за доставку трьохметрового ровера на поверхню Червоної планети, який важить більше тонни. 

Місія запланована наприкінці літа 2020-ого року. 

Відео тестування парашута для місії на Марсі

 

Теги: Техно Космос NASA
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
сьогодні 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
184
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
28 жовтня 20:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 2734
Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
27 жовтня 20:01 Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
1235
Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
26 жовтня 10:03 Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
Євгенія Мазур 575
Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
25 жовтня 12:32 Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
3921
Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
25 жовтня 09:01 Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
789
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук