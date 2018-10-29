Парашут для місії NASA на Марсі поставив світовий рекорд: відео

У космічному агентстві NASA повідомили про успішне випробування парашутної системи для роботизованих та людських місій на Марсі.

Систему Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment (ASPIRE) розгорнули на ракеті Black Brant IX, на борту якої розмістили вантаж, пише Naked Science.

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Досягши необхідної дистанції, він відокремився від ракети, розкрив парашут і повернувся на Землю.

У NASA заявили, що парашут розкрився за чотири десятих секунди, що є найшвидшим результатом у світі стосовно конструкцій такого розміру. Відтак, ASPIRE поставив світовий рекорд.

Парашут створили з нейлону, технори і кевларових волокон, аби витримувати важкі вантажі і не руйнуватись при падінні через атмосферу.

"Mars 2020" буде везти найважчий вантаж з усіх коли-небудь доставлених на Марс і, подібно до попередніх марсіанських місій, у нас буде лише один парашут, і він повинен працювати. Випробування ASPIRE в деталях показали, як наш парашут поведе себе при розкритті в надзвуковому потоці високо над поверхнею Марса. І виглядає це чудово,

– прокоментував менеджер проекту Mars 2020 Джон МакНеймі.

Після успішного тестування парашута виробнику ASPIRE запропонували приєднатися до місії "Mars 2020". Система відповідатиме за доставку трьохметрового ровера на поверхню Червоної планети, який важить більше тонни.



Місія запланована наприкінці літа 2020-ого року.

Відео тестування парашута для місії на Марсі