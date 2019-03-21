"Паршиві ігри" не потраплять до Epic Games Store: пояснення керівництва компанії

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Тім Суїні
Тім Суїні / Фото з вільних джерел

Очільник компанії Epic Games Тім Суїні пояснив політику корпорації щодо наповнення цифрового магазину дистрибуції Epic Games Store. Стати на бік тотального контролю або повної вседозволеності може бути нелегко, але творці Fortnite для себе вже все вирішили.

Нова політика Epic Games Store. Як повідомляє Kotaku, за словами Суїні, стандарти якості Epic Games не допустять появи в магазині "паршивих ігор". Це не закриває інді-командам шлях на майданчик. Адміністрація однаково рада і незалежним проектам, і масштабним AAA-релізам, але тільки в тому випадку, якщо в них немає контенту для дорослих або шокуючого вмісту.

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Керівник підкреслив, що PC – відкрита платформа, а тому розробники тайтлів, які не підходять для EGS, завжди знайдуть спосіб зв'язатися безпосередньо зі споживачами.

Політика Steam.  Valve, нагадаємо, вирішила слідувати іншим шляхом. Заявивши, що вміст Steam більше не є відображенням її цінностей, компанія значно послабила цензуру. Загальної радості, щоправда, такий крок не викликав: преса звинуватила корпорацію в безвідповідальності і назвала нову політику "боягузливою".

Ексклюзиви Epic Games Store. Це, до речі, далеко не єдина новина про майбутнє Epic Games Store. Після того як стало відомо, що в магазині з'являться гучні ексклюзиви PlayStation і кілька довгоочікуваних релізів, представники організації розповіли про ще одне нововведення, співробітництво з Humble Bundle: ключі для EGS можна буде купити і на сайті партнера.

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Теги: Техно Ігри Steam
Джерело: 24 Канал
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