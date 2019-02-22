Партії на всіх не вистачить: українці активно розкуповують смартфон Samsung Galaxy S10

Схоже, українцям припав до душі новий флагманський смартфон від Samsung Galaxy S10. Лише 21 лютого пристрій став доступний для попереднього замовлення в Україні. І всього за добу вже замовили більше ніж одну партію.

Про це повідомили в українському офісі Samsung, пише gagadget.com. У прес-службі уточнили, що за перший день після презентації кількість попередніх замовлень на новинки в три рази перевищило показники Galaxy S9/S9 + у такий же період.

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Більше того, такого ажіотажу не очікували навіть в компанії. Адже першої партії вже не вистачить на усі передзамовлення.

Чому такий ажіотаж

Причина може бути доволі банальна – разом із купівлею смартфона з лінійки Samsung Galaxy S10 у подарунок користувачі отримують нові бездротові навушники компанії Galaxy Buds. Окремо ці навушники можна придбати за 4 тисячі гривень. При цьому акція буде діяти до 8 березня, коли новинка офіційно надійде у продаж.

Samsung Galaxy S10: відеоогляд

Нова лінійка Galaxy S10 складається з трьох моделей: модель Samsung Galaxy S10, спрощений варіант Galaxy S10e з плоским екраном, а також топовий – Galaxy S10 +.

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