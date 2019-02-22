Партії на всіх не вистачить: українці активно розкуповують смартфон Samsung Galaxy S10

408 Читать новость на русском
Samsung Galaxy S10 +
Samsung Galaxy S10 +

Схоже, українцям припав до душі новий флагманський смартфон від Samsung Galaxy S10. Лише 21 лютого пристрій став доступний для попереднього замовлення в Україні. І всього за добу вже замовили більше ніж одну партію.

Про це повідомили в українському офісі Samsung, пише gagadget.com. У прес-службі уточнили, що за перший день після презентації кількість попередніх замовлень на новинки в три рази перевищило показники Galaxy S9/S9 + у такий же період.

Читайте також:  Скільки смартфон Samsung Galaxy S10+ буде коштувати в Україні

Більше того, такого ажіотажу не очікували навіть в компанії. Адже першої партії вже не вистачить на усі передзамовлення.

Чому такий ажіотаж

Причина може бути доволі банальна – разом із купівлею смартфона з лінійки Samsung Galaxy S10 у подарунок користувачі отримують нові бездротові навушники компанії Galaxy Buds. Окремо ці навушники можна придбати за 4 тисячі гривень. При цьому акція буде діяти до 8 березня, коли новинка офіційно надійде у продаж.

Samsung Galaxy S10: відеоогляд

Нова лінійка Galaxy S10 складається з трьох моделей: модель Samsung Galaxy S10, спрощений варіант Galaxy S10e з плоским екраном, а також топовий – Galaxy S10 +.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Путін наказав скликати на військові збори росіян-запасників
сьогодні
3933
Теги: Samsung Galaxy S10 Новини Техно Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
21 лютого 21:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
Анастасія Можаровська 1492
Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
21 лютого 11:07 Samsung Galaxy Fit та Galaxy Fit E: ціна та характеристики стильних фітнес-браслетів
434
Samsung Galaxy S10: флагманську лінійку смартфонів представили офіційно
20 лютого 22:45 Samsung Galaxy S10: флагманську лінійку смартфонів представили офіційно
1366
Революційний гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили офіційно
20 лютого 21:46 Революційний гнучкий смартфон Samsung Galaxy Fold представили офіційно
1034
Презентація Samsung Galaxy Unpacked 2019: відео
20 лютого 20:55 Презентація Samsung Galaxy Unpacked 2019: відео
589
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук