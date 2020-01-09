Пасажирський дрон EHang здійснив перший безпілотний політ в США

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дало добро на політ безпілотника EHang 216. Випробування відбулися в місті Ролі, Північна Кароліна. Тепер китайська компанія має намір домогтися дозволу на польоти з пасажирами на борту.

Отримавши такий дозвіл, EHang зробить вирішальний крок до досягнення заявленої в минулому році мети – запуску першого в світі комерційного сервісу повітряного таксі, повідомляє TechCrunch.

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Як проходили випробування

Під час випробувального польоту на борту були добровольці. Одним з них став Рой Купер, губернатор штату.

Минулий рік у компанії видався плідним. У грудні EHang почала торгувати акціями на Nasdaq і анонсувала програму повітряної транспортної служби, яка стартує в Гуанчжоу – китайському мегаполісі з населенням 15 мільйонів людей. Крім двомісних пасажирських моделей у компанії є невеликі вантажні квадрокоптери.



Коптери EHang здійснюють безпілотні екскурсійні польоти в Гуанчжоу

Успіхи компанії

До кінця 2019 EHang зробила два випробувальних польоти, одночасно піднявши в небо весь свій флот з 216 дронів. Близько 40 одиниць було продано клієнтам. Якщо все піде за планом, то в наступному місяці компанія завершить пілотну програму разом з Управлінням цивільної авіації Китаю і отримає дозвіл на комерційні польоти. Діяти він буде не тільки в Гуанчжоу, а й в інших містах країни.

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