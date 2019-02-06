Патентні розбірки Qualcomm та Apple: з'явились нові деталі

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Qualcomm не зможе претендувати на відшкодування збитків від Apple
Qualcomm не зможе претендувати на відшкодування збитків від Apple / Getty Images

Компанія Apple отримала невелику перемогу в патентних суперечках із Qualcomm. Федеральний суддя задовольнив клопотання компанії з Купертіно про обмеження можливості Qualcomm претендувати на відшкодування збитків в ході патентного розгляду.

У постанові суду зазначено, що Apple не може бути притягнута до відповідальності за порушення патентних прав чіпмейкера до дати подання позову, повідомляє Bloomberg.

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Це рішення було прийнято після вимоги Apple відхилити спроби компанії Qualcomm домагатися попереднього відшкодування збитку.

Процес у цій справі повинен початися в наступному місяці в федеральному суді Сан-Дієго – рідному місті компанії Qualcomm.

  • У вересні 2018 року компанія Qualcomm подала позов до суду проти Apple, звинувативши корпорацію в корпоративному шпіонажі та крадіжці технологій процесорів лінійки Snapdragon. За словами компанії, купертінівці спеціально наймали корпоративних агентів, аби ті крали ідеї самої Qualcomm та передавали їх прямим конкурентам – компанії Intel.
  • У грудні 2018 року суд Німеччини задовольнив позов Qualcomm проти Apple та видав заборону на продаж деяких моделей iPhone, які оснащені модемами Intel та порушують патент на обладнання Qualcomm.
  • 1 лютого 2019 року компанія Qualcomm подала до німецького суду клопотання із проханням накласти значний штраф на Apple. Чіпмейкер звинувачує "яблучну" корпорацію в недотриманні судової заборони на імпорт та продаж моделей iPhone 7 та iPhone 8 в Німеччині.

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Теги: Техно IT-бізнес Судді Qualcomm Apple
Джерело: 24 Канал
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