Павло Дуров розповів про дієту, яка допомагає йому бути ефективнішим у бізнесі

301 Читать новость на русском
Павло Дуров
Павло Дуров / telecomtimes.ru

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров розповів про своє харчування, що дає йому бути більш ефективним в роботі і бізнесі. Він додав, що ця дієта може бути корисною для інших.

Він розповів, що за останні 15 років він повністю відмовився від вживання алкоголю, кофеїну, м'яса, таблеток і фаст-фуду. За цей час у нього практично не було проблем із здоров’ям – лише раз у нього піднялась температура.

Читайте також:  Хто такий Павло Дуров: засновник ВКонтакте і Telegram, що втер носа Кремлю

"Рік тому я ввів в свою дієту додаткові обмеження: ніякого глютену, молочних продуктів, яєць, фруктози. Я зробив це, щоб домогтися більш високої продуктивності і чистоти думок, а також для тренування сили волі і самодисципліни", – повідомив Дуров.

Наразі бізнесмен споживає лише рибу та морепродукти. Саме ця їжа, на думку Дурова, підвищує продуктивність.

"У цьому місяці я пробую щось набагато радикальніше - не вживати взагалі ніякої їжі. Я п'ю тільки воду вже 6 днів і чудово себе почуваю. Оскільки відмова від їжі добре прочищає думки, я встиг багато зробити по продакт-менеджменту", – додав засновник Telegram.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Рецепти шашлику із свинини, баранини та курки, які можна приготувати на природі
сьогодні
5268
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Техно IT-бізнес Дієти Павло Дуров Telegram
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
8 червня 22:02 Xiaomi в Україні: компанія готує ще більше унікальних пропозицій, – менеджер проекту Мi
Ірина Полицька 1775
Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
6 червня 21:05 Найкращі смартфони травня, – рейтинг Техно 24
2095
Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
6 червня 09:30 Менше бруду – більше свіжості: як не прогадати із вибором кондиціонера
1802
5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
5 червня 09:30 5 найбільш "зелених" технологічних компаній світу
Анастасія Можаровська 1629
Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
4 червня 10:22 Apple офіційно представила Mac Pro: з нього вже кепкують в соцмережах
1842
Новини
Більше новин
Залиште відгук