Павло Дуров розповів про дієту, яка допомагає йому бути ефективнішим у бізнесі

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров розповів про своє харчування, що дає йому бути більш ефективним в роботі і бізнесі. Він додав, що ця дієта може бути корисною для інших.

Він розповів, що за останні 15 років він повністю відмовився від вживання алкоголю, кофеїну, м'яса, таблеток і фаст-фуду. За цей час у нього практично не було проблем із здоров’ям – лише раз у нього піднялась температура.

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"Рік тому я ввів в свою дієту додаткові обмеження: ніякого глютену, молочних продуктів, яєць, фруктози. Я зробив це, щоб домогтися більш високої продуктивності і чистоти думок, а також для тренування сили волі і самодисципліни", – повідомив Дуров.

Наразі бізнесмен споживає лише рибу та морепродукти. Саме ця їжа, на думку Дурова, підвищує продуктивність.

"У цьому місяці я пробую щось набагато радикальніше - не вживати взагалі ніякої їжі. Я п'ю тільки воду вже 6 днів і чудово себе почуваю. Оскільки відмова від їжі добре прочищає думки, я встиг багато зробити по продакт-менеджменту", – додав засновник Telegram.

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