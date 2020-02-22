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Пенсіонерів в Україні почали вчити користуватися смартфонами: корисні додатки

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В Україні пенсіонерів почали вчити користуватися смартфонами та інтернетом. На Черкащині запустили безкоштовні курси, де люди поважного віку дізнаються, як оплачувати компослуги та знаходити необхідну інформацію за допомогою ґаджетів.

Безкоштовні курси проводять у школі в Золотоноші, що на Черкащині. Єдина умова участі – наявність смартфону.

Читайте також: За допомогою нового додатку можна оформити пенсію онлайн

Пенсіонери дивуються багатофункціональністю девайсів, на заняттях вони дізналися, що допомогою смартфона можна не лише знаходити потрібну інформацію, а й оплачувати комунальні послуги.

Курси діджиталізації для пенсіонерів
Курси діджиталізації для пенсіонерів

Загалом курс розрахований на п'ять занять. Учасників навчать: 

  • відправляти смс;
  • користуватися меседжерами;
  • шукати корисну інформацію в інтернеті;
  • користуватися Приват24. 

курси діджиталізації для пенсіонерів
Учасники курсу вчаться шукати інформацію та користуватися Приват24

На перше заняття прийшли 15 пенсіонерів, але інформація про незвичайні курси швидко розійшлась по місту, тому на друге зібрали вже 40 людей. Пенсіонерам так сподобалася ініціатива, що вони хочуть продовжити навчання і пройти ще й курси англійської. 

Діджиталізація для пенсіонерів: корисні додатки 

У додатку "Дія" можна буде оформити пенсію онлайн. Потрібно просто подати онлайн-заяву і забрати потім пенсійне посвідчення в сервісному центрі. Така послуга з’явиться у "Дії" 2020 року і стане повністю автоматизованою та максимально зручною. 

До цієї теми: Де завантажити "Дію"

Що відомо про "Дію"? Це мобільний додаток, створений у межах проєкту діджиталізації державних процесів. Держава в смартфоні – це можливість отримати будь-яку державну послугу за допомогою смартфону. Кожен українець матиме особистий кабінет і зможе відстежувати всі дані, які держава має про нього.

А у мобільному додатку "Пенсійний фонд" доступний ряд електронних послуг:

  • користувачі зможуть отримати різні електронні документи;
  • подати заяву на отримання та перерахунок пенсії;
  • подати запит на редагування пенсійної справи тощо. 

Пенсійний фонд
Можливості мобільного додатку Пенсійного фонду / Інфографіка Пенсійного фонду
 

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Автор: Діана Луцишин
Теги: Техно Дія Новини України Ґаджети Новини Черкас Пенсія Пенсійний фонд України
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