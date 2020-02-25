Пенсійні фонди та шведський банк купили третину акцій розробника гри Payday 3

Менше двох років тому шведський видавець та розробник ігор Starbreeze опинився під загрозою банкрутства після провального релізу Overkill’s Walking Dead. Компанія провела реструктуризацію і продала кілька ліцензій, щоб утриматися на плаву, після чого взялася за довгоочікувану гру Payday 3. Тепер їй довелося продати значну частку акцій, які придбали шведські пенсійні фонди.

Що відомо про продаж акцій

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Згідно з даними порталу GamesIndustry.biz, видавництво Starbreeze розпродало 29% власних активів на суму майже 6 мільйонів доларів керуючій компанії національного банку Swedbank і двом шведським пенсійним фондам.

Іншими словами, покупцем виступило мало не держава, адже пенсійні фонди управляються і фінансуються нею.

Майже третина проданих акцій забезпечить новоприбулим інвесторам Starbreeze достатню кількість голосів, щоб впливати на плани компанії і її майбутні розробки.

Що каже Starbreeze з цього приводу

Голова ради директорів Starbreeze Торгні Хелстром заявив, що продаж акцій став великим кроком у планах компанії з реструктуризації.

Що відомо про гру Payday 3? Це наступна частина адреналінового кооперативного шутера за участю знаменитих грабіжників Chains, Dallas, Wolf та Hoxton. Поки про проєкт відомо лише, що ним буде займатися виключно студія Starbreeze, яка викупила права на франшизу у свого видавця 505 Games за 30 мільйонів доларів. Вихід Payday 3 намічений на 2022-2023 рік.

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