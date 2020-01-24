Перехід на універсальний зарядний пристрій задушить інновації, – Apple

Європарламент знову повернувся до активного вирішення питання із уніфікацією єдиного стандарту зарядних пристроїв: чиновники хочуть зобов'язати компанії використовувати універсальний роз'єм. Представники Apple вже відреагували на таку ініціативу, відзначивши, що таким чином ЄС "задушить інновації".

Рішення ЄС завдасть великої шкоди

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На думку Apple, будь-які правила, що обмежують виробника у виборі типу роз'єму для смартфона, будуть більше шкодити користувачам, ніж допомагати, передає Engadget.

В якості підтвердження своєї заяви вендор надав результати дослідження аналітичної компанії Copenhagen Economics. Експерти підрахували, що перехід ґаджетів Apple на інший тип зарядного пристрою обійдеться в 1,7 мільярда доларів і може вдарити по екології, оскільки мільйонам людей доведеться відмовитися від використання Lightning, викинувши старі блоки живлення і кабелі.

Apple виступає за інновації. Ми вважаємо, що рішення ЄС зі стандартизацією зарядних пристроїв принесе шкоду як споживачам, так і розвитку технологій. Порт Lightning сьогодні використовується більш ніж на 1 мільярді пристроїв. Заборона на використання даного стандарту може привести до появи величезної кількості електронних відходів,

– зазначили в компанії.

Виробники самі обирають оптимальні варіанти

У повідомленні компанії також йдеться, що в 2009 році Комісія вже розглядала варіант переходу на micro-USB, чим могла б обмежити розвиток Lightning і USB Type-C. В результаті виробники самі відмовилися від 30 видів зарядних пристроїв, зупинившись на трьох: USB Type-C, micro-USB і Lightning.

Ми сподіваємося, що Комісія продовжить шукати рішення, яке не обмежуватиме здатність галузі впроваджувати інновації і пропонувати клієнтам нові цікаві технології,

– додали в Apple.

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Представники корпорації також відзначили, що індустрія і так скоротила кількість типових роз'ємів до трьох, а незабаром, з відмовою від micro-USB, їх і зовсім залишиться два. У компанії сподіваються, що Європейська Комісія знайде рішення проблеми, яке не завдасть шкоди здатності виробника до впровадження інновацій.

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